Действующий нардеп организовал хищение "льготного" газа на 2,1 млрд грн: ему огласили подозрение, названо имя

Действующему народному депутату Украины сообщили о подозрении в организации хищений природного газа более чем на 2,1 млрд грн и легализации незаконно полученной прибыли. Речь может идти о Ярославе Дубневиче ("За майбутнє").

Об оглашении подозрения сообщили в Национальном антикоррупционном бюро Украины (НАБУ). Имя организатора схемы там не сообщается, однако, по данным СМИ, это именно Дубневич. Кроме того, на семью Дубневичей указывают данные о компаниях-фигурантах схемы.

Как отмечают в НАБУ нардеп – уже шестой подозреваемый в многолетнем деле о хищениях газа. Другим участникам сообщили о подозрении в 2018 и 2020 годах. При этом подозрение депутату пришлось объявлять заочно – он не явился в НАБУ по вызову прокурора.

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Речь идет о деле Новояворовской и Новораздольской ТЭЦ, следствие по которому детективы начали еще в 2016 году. Ранее в НАБУ сообщали, что в результате расследования во Львове задержали четырех должностных лиц ООО "Энергия-Новый Раздел", ООО "Энергия-Новояворовск" и ООО "Энергия" – это компании, которые управляют указанными ТЭЦ.

Все три предприятия основаны и раньше принадлежали братьям Ярославу (действующий нардеп) и Богдану Дубневичу (экс-нардеп). Сейчас предприятия оформлены в равных долях Юрия Дубневича (сын Ярослава Дубневича) и Павла Дубневича (сын Богдана Дубневича). Это подтверждают данные госреесторв.

Как работала схема

Подозрение вручено по одному из эпизодов масштабного дела. Следствие установило, что в 2013-2017 годах депутат организовал завладение природным газом подконтрольными ему должностными лицами Новояворовской и Новораздельской ТЭЦ (Львовская обл.) на общую сумму более 2,1 млрд. грн.

Так, под контролем предположительно Дубневича, предприятия-владельцы этих ТЭЦ заключили ряд соглашений о закупке у "Нафтогаза Украины" природного газа для производства тепловой энергии населению. Коммерческие ТЭЦ получили этот газ по льготным ценам, существенно ниже рыночных.

На самом же деле, ТЭЦ не имели права на такие льготы, так как не собирались использовать газ для нужд населения. Топливо шло на собственные целы предприятий, а также на производство электроэнергии, которую продавали госпредприятию "Энергорынок" по рыночным ценам.

Благодаря незаконным льготам ТЭЦ порой выходили на 100%-ю прибыльность в производстве электроэнергии. В тариф, напомним, заложена прибыльность 3-5%. Незаконный доход предприятий оценивается более чем в 3,5 млрд грн.

Около 450 млн грн из этой суммы было "отмыто" в тех же 2013-2018 годах. Схему организовал сам нардеп, используя переводы на счета подконтрольных украинских и офшорных фирм. Деньги в итоге возвращались в Украину под видом иностранных инвестиций и использовались для финансирования нового бизнеса Дубневичей на Львовщине.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в окружении премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля – много одиозных и коррумпированных людей, связанных, в частности, со львовскими бизнесменами братьями Дубневичами. Среди них – уволенный с должности заместителя министра развития громад и территорий из-за задержания за получение огромной взятки Василий Лозинский.

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