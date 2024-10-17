Действующая нардепка от "Слуги народа" попалась на незаконном обогащении на 20 млн грн: названо имя

В Украине действующую народного депутат уличили в незаконном обогащении на 20 млн грн. Именно на такую сумму стоимость ее активов превысила официальные доходы и сбережения. Предположительно, речь идет об Ирине Кормышкиной из "Слуги народа".

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Об этом сообщили 17 октября Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП). Отмечается, что фигурантке объявили о подозрении 16 октября. Официально имя подозреваемой не разглашается, но по данным журналиста Олега Новикова, речь идет об Ирине Кормышкиной (ранее Аллахвердиева).

"Как установило следствие, в 2021-2022 годах народная избранница приобрела в собственность активы, более чем на 20 млн грн превышающие официальные доходы и сбережения за этот период. За полученные в качестве необоснованных активов денежные средства в дальнейшем народным депутатом Украины через юридическое лицо приобретено здание вблизи г. Одессы, в котором она проживает", – отметили в САП.

В то же время, по данным НАБУ, официальный доход депутата за этот период и ее сбережения составляли не более 2,7 млн грн. Утверждается, что подозреваемая использовала эти средства для других целей.

Действия народного депутата квалифицированы по ст. 368-5 УК Украины – незаконное обогащение. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет.

Как напомнил Новиков, в 2022 году Высший антикоррупционный суд (ВАКС) обязал генерального прокурора Андрея Костина открыть производство касательно Кормышкиной о возможном незаконном обогащении, поскольку он этого не сделал в течение 24 часов с момента получения заявления о преступлении. Позже Костин возбудил указанное дело.

Тогда сообщалось, что, по данным Центра противодействия коррупции (ЦПК), депутат получила в феврале в подарок 14,4 млн грн. До этого ей подарили еще 5,3 млн грн и швейцарские часы DEFY MIDNIGHT за 310 тыс. грн, инкрустированные 11 белыми бриллиантами. Дарителем был ее отец, но, как сообщали расследователи, из открытых данных не следовало, что его официальные доходы позволяли ему делать такие подарки.

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