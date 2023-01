На Зеленского было совершено более 12 попыток покушения, предупредить помогло ЦРУ – Independent

Перед началом полномасштабного вторжения РФ в Украину президент Владимир Зеленский получал от США предупреждения об угрозе его жизни. Такую информацию ему тайно передавал директор Центрального разведывательного управления Билл Бернс.

Об этом, как пишет Independent, сказано в книге The Fight of His Life: Inside Joe Biden's White House Криса Уипла. Она базируется на интервью с чиновниками Белого дома.

Более того, Бернс даже лично ездил в Киев до 24 февраля 2022 года, чтобы рассказать Зеленскому о планах россиян насчет его убийства. Президент США Джо Байден поручил директору ЦРУ, который ранее был послом Штатов в России, предоставить президенту Украины "точные подробности российских заговоров".

"Это сразу привлекло внимание Зеленского, он был удивлен, отрезвел от этой новости", – пишет Уипл в своей книге.

По данным украинских чиновников, с февраля прошлого года на Зеленского было совершено по меньшей мере 12 покушений. По крайней мере в двух случаях предупредить убийство президента позволили данные американской разведки, предоставленные Бернсом во время визита в украинскую столицу.

"Разведанные были настолько детальными, что помогли силам безопасности Зеленского предотвратить два отдельных российских покушения на его жизнь", – отмечает Уипл.

Как сообщал OBOZREVATEL, в начале полномасштабного вторжения РФ в Украину российский диктатор Владимир Путин приказал главе Чечни Рамзану Кадырову занять правительственный квартал в Киеве и убить украинского президента Владимира Зеленского.

