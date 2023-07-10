В Вашингтоне объяснили, что может включать "израильская модель" гарантий безопасности для Украины

В США заявили, что гарантии безопасности для Украины по модели Израиля включают в себя различные виды военной помощи, чтобы страна "могла как защищать себя, так и сдерживать будущую агрессию". Детали, как ожидается, обсудят во время саммита НАТО в Вильнюсе (Литва) 11-12 июля.

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Об этом заявил помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан, общаясь с прессой на брифинге 9 июля перед поездкой в Европу. Расшифровка брифинга была опубликована на сайте Белого дома.

"Это означает, что Соединенные Штаты будут готовы предоставить различные формы военной помощи, обмен разведывательными данными и информацией, киберподдержку и другие формы материальной поддержки", – сказал спикер.

Он отметил, что Штаты вместе с союзниками и партнерами "в рамках многосторонних отношений будут вести переговоры о двусторонних обязательствах" в области украинской безопасности в долгосрочной перспективе.

Салливан не исключил, что президент Украины Владимир Зеленский посетит вильнюсский саммит Альянса, где обсудит этот вопрос с главой США Джо Байденом и другими партнерами, в том числе лидерами G7.

Предметом обсуждения будут детали, такие как условия, особенности и продолжительность этой поддержки.

"И, конечно же, в конце концов, это потребует очень тесного сотрудничества с Конгрессом, потому что для эффективного предоставления этой поддержки требуются ресурсы. Эти ресурсы должны были бы поступать от Конгресса", – отметил представитель Белого дома.

Как писал OBOZREVATEL:

– Ранее Джо Байден заявил, что Украина пока что не готова вступить в НАТО, а для рассмотрения этого вопроса нужно, чтобы война, развязанная Россией, закончилась. В то же время он заверил, что Штаты будут продолжать помогать Украине, как они делают это для Израиля, пока процесс присоединения к Североатлантическому альянсу продолжается.

– 9 июля заявлялось, что Владимир Зеленский еще не решил, поедет ли на саммит НАТО в Вильнюсе. Если на нем не будет получено приглашение присоединиться к Альянсу, наша страна будет вынуждена "пересмотреть стратегию".

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