На праздновании в Дубае засветились Королевская, Солод и Шахов – расследование

В Дубае (ОАЭ) заметили трех народных депутатов, сбежавших из Украины после начала полномасштабного вторжения России. Речь идет о Наталье Королевской и Юрии Солоде из ОПЗЖ, а также о Сергее Шахове из "Нашего края".

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Беглецов заметили на праздновании дня рождения матери нардепа Вадима Столара. Об этом говорится в расследовании украинских журналистов.

Несмотря на бегство из Украины Королевская может отвечать за связь ОПЗЖ со страной-агрессором Россией. Также журналисты утверждают, что она остается до сих пор в рабочих чатах партии в мессенджерах.

Стоит отметить, что Королевская вместе с мужем Юрием Солодом сбежали от полномасштабного вторжения РФ в Дубае. Депутатский мандат Королевская вместе с мужем сложили в 2023 году.

Кроме того, в ОАЭ заметили нардепа Шахова, который, к слову, в отличие от Королевской и Солода не сложил депутатский мандат, несмотря на бегство из Украины. Более того, всего несколько недель назад Шахов принял участие в онлайн-заседании парламентского комитета по вопросам экологической политики.

Напомним, народный депутат трех созывов и один из самых богатых бизнесменов Украины Вадим Новинский, подозреваемый в государственной измене, был замечен в Германии на курорте Тегернзе в Верхней Баварии. А в аэропорту Мюнхена стоит частный самолет Новинского.

Ранее сообщалось, что Александр Богуслаев, сын бывшего владельца "Мотор Сечи" Вячеслава Богуслаева, живет в дорогой недвижимости в княжестве Монако. Французские реестры подтверждают, что он проживает в апартаментах в One Monte Carlo – самом дорогом жилом комплексе страны.

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