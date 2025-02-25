Вадим Новинский засветился на курорте в Верхней Баварии: всплыли подробности. Видео

Народный депутат трех созывов и один из самых богатых бизнесменов Украины Вадим Новинский, подозреваемый в государственной измене, был замечен в Германии на курорте Тегернзе в Верхней Баварии. А в аэропорту Мюнхена стоит частный самолет Новинского.

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Об этом говорится в расследовании украинских СМИ. Как рассказал журналист Михаил Ткач, на немецком курорте неподалеку от Мюнхена Новинского встречают читатели.

"Сейчас частный самолет, которым пользуется Новинский, уже несколько лет стоит в Мюнхенском аэропорту", – говорится в расследовании.

Три года назад за считанные часы до полномасштабного вторжения РФ журналист встретил Новинского на выходе из здания Офиса президента.

Тогда президент Владимир Зеленский собирал самый большой бизнес Украины для разговора.

"Были ли на этой встрече представители бизнеса, которые не считают Россию агрессором?", – спросил бизнесмен Ткач.

Однако Новинский тогда не дал прямого ответа.

"А зачем вы задаете этот вопрос. Там никто не давал ни политических, ни военных оценок всем этим событиям. Мы обсуждали ситуацию в экономике, ситуацию с бюджетом. Обсуждался вопрос не кто виноват, а что делать. От того что мы назовем Россию тысячу раз агрессором, от этого ситуация не изменится. Нам нужно думать о том, что делать для того, чтобы эта опасность миновала", – сказал он на русском языке.

Чем известен Вадим Новинский

Вадим Владиславович Новинский – пророссийский украинский политик, олигарх. Родился 3 июня 1963 год в Новгородской области РФ, в 1990-х начал бизнес в Украине, сосредоточившись на инвестициях в горно-металлургическую отрасль.

Является основателем и основным акционером "Смарт-Холдинга", владеющего долей в металлургическом холдинге "Метинвест".

В 2012 году Новинский получил гражданство Украины по указу тогдашнего президента Виктора Януковича.

Избирался в Верховную Раду 7-го, 8-го и 9-го созывов. Внефракционный, в прошлом член Партии регионов и "Оппозиционного блока".

В июле 2022 года сдал депутатские полномочия, объяснив это войной и оккупацией Мариуполя.

В ноябре 2022 года передал активы в траст, после чего не имеет бенефициарного участия в "Смарт-Холдинге" и не осуществляет никакого контроля над деятельностью или процессами группы.

В апреле 2020 года митрополит УПЦ МП Онуфрий рукоположил Новинского на диакона, а затем стал протодиаконом УПЦ МП, впервые публично служивший в Киево-Печерской лавре 7 июня 2020 года.

В январе 2025 года СБУ и ГБР сообщили Новинскому о подозрении в государственной измене и разжигании религиозной розни.

По данным следствия, с 2014 года он активно распространял пророссийские нарративы через СМИ, публичные выступления и соцсети, пытаясь сформировать в украинском обществе антивластные и пророссийские настроения.

Новинский также подозревается в координации деятельности подчиненных РПЦ отдельных религиозных структур в Украине с целью поддержки и оправдания действий РФ.

2 декабря 2022 года СНБО ввел санкции против Вадима Новинского в рамках запрета связанных с РФ религиозных организаций.

А в апреле 2023 года было сообщено об аресте активов Новинского на сумму более 1 млрд долларов.

4 мая 2023 года СБУ арестовала скрытые активные бизнесмена на сумму более 10 млрд грн.