На помощь Украине партнеры могут выделять 1% ВВП, это инвестиция и в их оборонную промышленность, – Мельник

Первый заместитель министра иностранных дел Украины Андрей Мельник заявил, что партнеры могут выделять 1% своего валового внутреннего продукта (ВВП) на помощь нашему государству. Таким образом они не только поддержат Украину, но и будут инвестировать в собственную оборонную промышленность.

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Об этом Мельник сказал в интервью проекту шеф-редактора OBOZREVATEL Ореста Сохара "Орестократия" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца). Дипломат отметил, что Украина имеет моральное право требовать таких объемов поддержки, хотя кому-то они могут казаться преувеличенными.

Например, он сравнил военную помощь Германии и Литвы. Берлин выделил около трех миллиардов долларов в начале войны, а также новый пакет на почти такую же сумму. Однако Вильнюс с начала полномасштабной войны выделил Украине более миллиарда долларов. Эта сумма меньше, чем у Германии, однако превышает 1,5% ВВП Литвы.

"Государство, которое не является самой большой и сильнейшей экономикой, но они этот шаг сделали, если бы этот шаг сделали все другие наши партнеры, то это можно сосчитать. От Германии мы могли бы надеяться на 36 миллиардов, это как раз 1 процент от их ВВП. Соединенные Штаты Америки более 200 миллиардов долларов и так далее. Как раз этот объем соответствовал бы действительно тому вызову, который стоит перед нами", – говорит Мельник.

Замглавы МИД отметил, что Россия запускает свой военно-промышленный комплекс и, по разным оценкам, может выйти на новые мощности, производя еще больше оружия.

"Они смогут мобилизовать больше и таким образом впереди у нас огромные вызовы, поэтому наши друзья, наши союзники в Европе, в Штатах должны осознавать, что речь идет не только о конкуренции миллиардными суммами, но опять-таки речь должна идти о десятках и сотнях миллиардов", – подчеркнул дипломат.

Он добавил, что помощь партнеров – это не подарок Украине, ведь таким образом они также инвестируют в оборонную промышленность своих стран, наращивая объемы выпуска необходимого вооружения.

"Это то, о чем нам нужно откровенно говорить со всеми, объяснять. Объяснять немцам, американцам, британцам, что да, это большие суммы, да, они звучат для многих, как вызов и как то, что мы слишком много от них хотим, но речь идет о измерении и масштабе этой войны, а она соразмерна, к сожалению, с тем, что мы пережили 80 лет назад, когда на территории Украины бушевали самые большие битвы этой страшной войны. И Украина самая большая жертва, поэтому этот опыт он для нас до сих пор живой и болезненный, и этот аргумент – он должен работать. Эти государства объяснят своему обществу, что помочь Украине не в 5, а в 10 раз большими суммами это то, что соответсвует их непосредственным национальным интересам", – резюмировал замминистра.

Как сообщал OBOZREVATEL, Польша за время после начала полномасштабной войны уже предоставила Украине помощь на сумму в 11 млрд евро. Это 2% ВВП страны.

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