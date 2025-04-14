На карту поставлена безопасность всего мира: Зеленский назвал главную цель Путина и заявил об угрозе третьей мировой

Президент Владимир Зеленский предупредил, что, если Украина при поддержке своих союзников не выступит решительно против дальнейшей российской агрессии, война может обостриться. Глава государства отметил, что реальные намерения РФ могут привести к началу третьей мировой войны.

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Зеленский подчеркнул, что кремлевский диктатор Путин мечтает возродить Российскую империю. Об этом украинский президент заявил в интервью CBS News.

По словам президента Украины, в этот момент войны на карту поставлена ​​безопасность всего мира. Он отметил, что диктатор Путин преследует цель возродить Российскую империю, что, в свою очередь, подразумевает нападение на страны НАТО.

"Если мы не будем стоять твердо, он пойдет дальше. Это не просто пустые домыслы – угроза реальна. Конечная цель Путина – возродить Российскую империю и вернуть территории, которые сейчас находятся под защитой НАТО. Учитывая все это, я считаю, что это может перерасти в мировую войну", – предупредил Зеленский.

Также он подчеркнул, что постоянные ракетные атаки РФ свидетельствуют о том, что нельзя доверять Кремлю и вести с агрессором переговоры.

"Я считаю, к сожалению, российские нарративы преобладают в США. Как можно быть свидетелем наших потерь и наших страданий, понимать, что делают русские, и при этом верить, что они не агрессоры, что они не начали эту войну? Это говорит об огромном влиянии информационной политики России на Америку, на политику США и американских политиков", – сказал украинский президент.

Напомним, президент США Дональд Трамп, продвигающий идею прекращения огня в войне РФ против Украины, назвал "ужасной вещью" российский обстрел Сум 13 апреля. Двойным ракетным ударом страна-агрессор убила 34 человека, более ста мирных жителей получили ранения.

Ранее сообщалось, что после ракетного удара по Сумам политики констатировали, что военные преступления, грубо нарушающие международное гуманитарное право, должны быть прекращены. Некоторые представители европейских государств призвали усилить противовоздушную оборону Украины для спасения жизней.

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