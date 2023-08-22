На форуме ветеранов разгорелся скандал: представительницу оппозиции Ирину Никорак не пустили в зал

Народного депутата из фракции "Европейская Солидарность", главу профильного подкомитета, члена комитета Верховной Рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов и соответствующей ВСК Ирину Никорак не пустили на VI Международный ветеранский форум "Украина. Защитники. Будущее". Мероприятие организовало Министерство ветеранов.

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Об этом она сообщила в комментарии журналистам. Как известно, Ирина Никорак является основательницей социальной инициативы по пошиву женской военной формы ArmWomenNow, регулярно ездит на фронт, где общается с военнослужащими, противодействует коррупции при прохождении ВЛК, МСЭК, получении статуса участника боевых действий и готовит законодательные инициативы, направленные на улучшение условий прохождения военной службы и социальной защиты военных.

"Случилось беспрецедентное событие, когда меня просто не пустили на форум. Это возмутительная ситуация, когда мы в демократической стране, в парламентско-президентской республике, где правительство подотчетно парламенту, я полтора часа простояла под дверью, и по непонятным причинам меня туда не впустили. Это напоминает времена Януковича, когда была полностью подавлена свобода слова и возможность демократически, свободно выражать свои мнения, свою позицию и объединять усилия для победы", – сказала депутат.

Она объяснила, что сначала ей заявили, что ее нет в списках.

"Я вынуждена была стоять на улице и ожидать, когда из Форума выйдет министр обороны Алексей Резников, Ирина Верещук, Руслан Стефанчук. Они вышли, дверь закрылась и мы, собственно, продолжали стоять на улице за закрытой дверью", – подчеркнула представительница "Европейской Солидарности" ".

По ее словам, в то время, когда она стояла у двери форума, председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук со сцены призвал участников сотрудничать с профильным подкомитетом, который возглавляет Ирина Никорак.

"Но при этом я стояла под дверью и не могла пожать руку нашим достойным защитникам и защитницам, и познакомиться с представителями международного сообщества для того, чтобы в дальнейшем нарабатывать нужные и важные проекты, которые станут основой и фундаментом нашей работы с ветеранами", – отметила она.

Никорак добавила, что Украина из-за войны Украина будет страной молодых ветеранов и нужно совместно прилагать много усилий.

"Вместо этого мы видим полную политизацию процессов, плохое отношение к представителям оппозиции. Я не понимаю, почему так происходит, когда народные депутаты не могут участвовать в обсуждении и формировании ветеранской политики", – подчеркнула она.