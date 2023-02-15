'Это требует времени': Резников рассказал о договоренностях на 'Рамштайне' о танках для Украины и дискуссиях по поводу авиации

Сроки поставок западных танков и артиллерии в Украину в первую очередь зависят от процесса обучения украинских экипажей. По поводу предоставления Украине истребителей дискуссии на Западе продолжаются.

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Об этом 15 февраля рассказал министр обороны Украины Алексей Резников в кулуарах 9-го "Рамштайна". "Техника не может зайти просто так. Наши экипажи – неважно, артиллерийские, танковые, на "Брэдли", на "Мастифах" или на "Страйкерах", – должны подготовиться", – сказал он "Укринформу".

Глава минобороны пояснил, что украинские экипажи должны научиться действовать в составе целого подразделения, например, танкового батальона, поскольку от них требуется выполнить задачу, спланированную Генеральным штабом Вооруженных сил Украины.

Эта задача направлена прежде всего на деоккупацию украинских территорий.

"Это требует времени. Мы говорим о нескольких месяцах, когда мы будем полноценно готовы. А дальше уже по решению Генерального штаба будут происходить те или иные события", – сказал Резников.

По его словам, дискуссия по поводу предоставления Украине авиации продолжается, "она звучала, звучит и будет звучать".

"Сегодня у меня не одна двусторонняя встреча, и завтра тоже пройдет много встреч на полях "Рамштайна", мы будем общаться с министрами обороны отдельных стран НАТО. Но какой будет основная авиационная платформа – время покажет", – прокомментировал министр.

Как сообщал OBOZREVATEL, министр обороны Польши Мариуш Блащак по итогам "Рамштайн-9" заявил, что Украина получит первые танки Leopard уже в марте этого года.

Напомним, 14 февраля в Брюсселе началось двухдневное заседание в формате "Рамштайн". Союзники обсуждают предоставление Украине вооружения, которое позволит перехватить инициативу в войне с РФ: бронетехники, дальнобойных ракет и истребителей.

В Польше уже стартовали учения украинских танкистов по освоению Leopard 2. Их пройдут 105 наших военных.