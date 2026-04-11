'Мы все понимаем, с кем имеем дело': Зеленский объяснил, как Украина будет реагировать в случае нарушения Россией перемирия на Пасху

Президент Владимир Зеленский заявил, что в случае нарушения Россией режима прекращения огня на Пасху украинская армия будет действовать исключительно зеркально. По словам главы государства, отсутствие ударов врага будет означать отсутствие украинских ответов.

Тишина на полтора суток

Зеленский сообщил, что с военным командованием определил параметры реагирования на возможные нарушения условий прекращения огня оккупационной армией РФ.

"Мы все понимаем, с кем имеем дело. Украина будет соблюдать режим тишины и будет действовать исключительно зеркально. Отсутствие русских ударов в небе, на земле и на море означает отсутствие наших ответов", – сказал президент.

Также глава государства отметил, что Украина неоднократно предлагала России разные форматы прекращения огня, и считает, что Пасха должна быть временем тишины и безопасности. Кроме того, Зеленский подчеркнул, что прекращение огня на Пасху могло бы стать и началом реального движения в мир, тем более с украинской стороны соответствующее предложение есть.

"Обсудили с Главнокомандующим Вооруженными Силами Украины порядок действий украинских подразделений в условиях прекращения огня. Также информация о зеркальном характере наших действий и возможном продолжении прекращения огня и после Пасхи была доведена до российской стороны", – рассказал Зеленский.

Напомним, в Кремле прокомментировали вопрос возможного прекращения огня на Пасху, заявив о "гуманитарном характере" подобных инициатив. Там также озвучили ряд политических условий, которые назвали якобы необходимыми для достижения мира.

Как сообщал OBOZ.UA, в четверг, 9 апреля, российский диктатор Владимир Путин объявил о пасхальном перемирии. Оно якобы будет действовать 32 часа. Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на заявление лидера страны-агрессора.

В конце марта президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев готов к прекращению огня на время празднования Пасхи. Он подчеркнул, что Украина готова к компромиссам, но не ценой суверенитета.мЗеленский также заявил, что Украина готова прекратить удары по энергетической инфраструктуре России при условии полного отказа РФ от атак на украинскую энергетику.

