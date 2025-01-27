'Мы все должны бороться ради жизни': Зеленский почтил память жертв Холокоста

27 января мир отмечает Международный день памяти жертв Холокоста – одного из самых ужасных преступлений против человечества. Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что Холокост был попыткой стереть целый народ – не только лишить его жизни, но и уничтожить память о нем.

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Об этом глава государства написал в своем Telegram-канале. Зеленский отметил, что с годами память о Холокосте постепенно ослабевает, и это опасная тенденция.

"27 января мир чтит память жертв Холокоста. Это была целенаправленная попытка нацистов стереть целый народ – убить всех его людей, уничтожить все, что напоминало о евреях. Шесть миллионов жертв. Преступление Холокоста никогда не должно повториться, но постепенно, к сожалению, память о Холокост становится слабее. И зло, которое пытается уничтожать жизнь целых народов, до сих пор остается у мире", – говорится в сообщении.

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