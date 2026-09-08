"Мы в курсе новых идей": в МИД намекнули, что США осознали изменения в ситуации с войной в Украине

В Министерстве иностранных дел Украины заявили, что американская сторона осознает изменения ситуации на поле боя и в небе над Украиной и Россией.

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Об этом пресс-секретарь МИД Георгий Тихий сообщил во время брифинга, комментируя встречу с представителями США в Киеве, передает корреспондент "Укринформа".

Тихий отметил, что украинская сторона знает о новых идеях и подходах, которые обсуждались во время встречи. В то же время дипломат отказался раскрывать их публично, пояснив, что дипломатия должна сохранять пространство для переговоров.

Новые подходы

По словам Тихого, Украина заинтересована в возобновлении трехстороннего формата переговоров с участием Украины, США и России. Он считает, что именно встреча лидеров может стать наиболее эффективным форматом для дальнейшей работы.

"Мы в курсе новых идей, определенных подходов, элементов. Я не буду раскрывать их вам публично. Дипломатия должна иметь пространство для переговоров", – сказал представитель МИД.

Тихий также подчеркнул, что и украинская, и американская стороны имеют собственные идеи относительно того, как приблизить окончание войны. По его словам, понять, какие из них можно проработать, помогут именно трехсторонние переговоры.

Изменение реальности

Отдельно пресс-секретарь МИД обратил внимание на то, что ситуация изменилась со времени обсуждения 28-пунктного плана США. Он связал это с изменениями на поле боя и в воздушном пространстве Украины и России.

"С тех пор реальность изменилась на поле боя и в небе над Россией и Украиной, поэтому нам нужно обновить подход. Могу осторожно сказать, что осознание этих обновленных подходов есть у американской стороны, а не только у украинской", – отметил Тихий.

Пресс-секретарь МИД подтвердил готовность Киева вернуться к трехстороннему формату работы. Он также сообщил, что Украина считает встречу лидеров наиболее эффективным вариантом для такого формата.

Напомним, что американские представители привезли в Украину обновленные мирные предложения, однако новых идей у них было немного. А их визит не привел к преодолению ключевых разногласий между Киевом и Москвой, в частности по вопросу территорий, которые остались.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский заявил, что рассчитывает встретиться со своим американским коллегой Дональдом Трампом в 20-х числах сентября и обсудить потребности Украины в противоракетной обороне. По его словам, украинская ПВО во время последней атаки уничтожила около 90% воздушных целей, однако страна до сих пор испытывает дефицит средств для перехвата баллистических ракет.

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