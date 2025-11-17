"Мы уже сожгли 185 млрд евро": Орбан заявил, что Украина не имеет "никаких шансов" на победу в войне против России

Украина не имеет "никаких шансов" выиграть войну против страны-агрессора России. А поддержка Киева Европой с экономической и финансовой стороны только "убивает" ЕС и является "просто безумием".

Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в интервью для Politico. Вместе с тем он раскритиковал лидеров ЕС в сознательном затягивании войны в расчете усилить свои позиции перед возможными мирными переговорами.

Заявления Орбана

"Мы уже сожгли 185 миллиардов евро, и... наше намерение – сжечь еще больше. Поэтому мы финансируем страну, которая не имеет никаких шансов выиграть войну", – сказал Орбан об Украине.

Он добавил, что позиция европейских лидеров относительно продолжения войны является "абсолютно неправильной", а ситуация и время сейчас на стороне Кремля.

Относительно возможных мирных переговоров Орбан отметил, что рассчитывает на достижение договоренностей между США и Россией не только в отношении войны, но и в более широком круге вопросов, начиная от торговли и заканчивая энергетикой. Он также высказал мнение, что европейским странам следует наладить собственный, независимый канал коммуникации с Москвой.

"Пусть американцы ведут переговоры с россиянами, европейцы также должны вести переговоры с россиянами, а потом посмотреть, сможем ли мы объединить позиции американцев и европейцев", – сказал он.

Венгерский премьер убежден: Европа должна думать о себе

Европа, по мнению Орбана, должна строить свою политику в отношении Украины, исходя прежде всего из собственных интересов. Он подчеркнул, что для него не принципиально, потерпит ли Москва поражение или победу, ведь его внимание сосредоточено на будущем европейцев, включая венгров, и на формировании новой системы безопасности.

Премьер отметил, что после завершения войны соглашение по безопасности для Украины должно предусматривать мирное урегулирование, которое бы закрепило стабильные границы, даже если они не будут иметь международного признания, а также создание "своего рода демилитаризованной зоны".

Орбан также выразил убеждение, что при отсутствии "чуда" Россия, вероятно, сохранит контроль над частью Донецкой области после завершения боевых действий. Он подчеркнул, что это – объективная реальность, "нравится вам это или нет".

При этом венгерский политик отверг планы России по нападению на страны НАТО, считая это "смешным".

"Я считаю смешным говорить, что россияне нападут на Европейский Союз или НАТО только потому, что они недостаточно сильны. Мы гораздо сильнее", – сказал он.

Напомним, накануне Орбан заявил, что обе стороны якобы не хотят мира, и поэтому внешние силы должны убедить Россию и Украину заключить его. Он считает, что ЕС имеет средства, чтобы мотивировать Украину в этом направлении, поскольку "Украина не существовала бы без поддержки ЕС".

Как писал OBOZ.UA, ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что в Европе нет единства относительно войны в Украине. По его словам, все европейские страны считают, что Киев может победить на поле боя и только в Будапеште думают иначе.

