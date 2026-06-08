'Мы уже имели такой опыт': в Еврокомиссии хотят, чтобы двусторонние вопросы не влияли на вступление стран в ЕС

Двусторонние вопросы между отдельными государствами не должны мешать расширению Европейского Союза, и это касается, в частности, Украины. Еврокомиссия хотела бы помочь в примирении сторон.

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С соответствующим заявлением выступила Марта Кос, еврокомиссар по вопросам расширения, общаясь с журналистами в Киеве. Ее цитирует "Укринформ".

"Мы не хотим, чтобы двусторонние вопросы между странами влияли на процесс вступления в ЕС. Однако мы уже имели такой опыт. Если такое случается, то мы готовы помочь", – сказала политик.

Она отметила, что добрососедство является важным принципом Евросоюза, и этого гораздо легче достичь, когда обе страны являются членами блока.

Что известно о работе Марты Кос в Украине

Добавим: Кос приехала в Украину 8 июня. Пресс-служба Европейской комиссии сообщала, что ее визит "будет сосредоточен на поддержке реформ, связанных со вступлением в ЕС, восстановлении в военное время и усилении политической и общественной поддержки европейской интеграции".

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Еврокомиссар встретилась с премьером Юлией Свириденко, вице-премьер-министром по восстановлению Алексеем Кулебой, спикером Верховной Рады Русланом Стефанчуком и другими должностными лицами.

Кос посетила места российских ударов в Киеве: дом на улице Дегтяревской в Шевченковском районе, куда 24 мая попала российская ракета Х-101, а также Лукьяновку, где удары агрессора повредили рынок, жилые дома и станцию метро.

На прошлой неделе Марта Кос находилась с визитом в Молдове.

Как писал OBOZ.UA:

– Наша страна уже завершила техническую подготовку к открытию всех шести переговорных кластеров по вступлению в ЕС. Сейчас правительство сосредотачивает усилия на запуске первого кластера (ожидается, что это произойдет в средине июня).

– Ранее президент Владимир Зеленский заявлял о прогрессе на направлении наших переговоров с ЕС относительно членства в блоке. "У нас будет очень четкий график возможностей для движения в переговорах, тем более после изменений в Венгрии", – отмечал он.

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