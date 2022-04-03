Мы способны при поддержке Запада уничтожить зло, чтобы дать человечеству шанс на выживание, – Главнокомандующий ВСУ Залужный

Главнокомандующий ВСУ генерал Валерий Залужный заявил, что украинские военнослужащие будут продолжать бороться за право жить в цивилизованном мире, который защищают. По его словам, при поддержке Запада Украина способна уничтожить зло, которое распространяет Россия.

На своем канале в Telegram он отметил, что говорил об этом с Главой объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли. Телефонный разговор состоялся в субботу, 2 апреля.

Залужный поделился с Милли оценками оперативной обстановки и отметил потребности Вооруженных Сил для успеха оборонной операции.

"Мы способны при поддержке Запада уничтожить зло, ведь не хотим повторения в Европе сценариев, которые есть в Украине: убийства женщин и детей, разрушение инфраструктуры", – написал генерал.

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Он добавил, что у человечества есть шанс на мирную жизнь благодаря героическому сопротивлению Украины россиянам.

"Надеюсь, что весь мир это понимает. Мы готовы довести дело уничтожения зла до конца", – добавил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак показал совместное фото с главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным, на котором оба выглядят очень довольными. Они заинтриговали и сообщили, что "подготовили неприятности для оккупанта".

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