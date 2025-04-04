"Мы следим за перемещениями": Зеленский рассказал, для чего спецпосланник Путина Дмитриев летал в США

Президент Владимир Зеленский отметил, что россияне хотят "выторговать" снятие санкций в обмен на прекращение огня. Главный вопрос для них – вывести 300 миллиардов замороженных активов. Вероятно, об этом переговорщик Путина Кирилл Дмитриев говорил с представителями администрации Дональда Трампа во время недавнего визита в Вашингтон.

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На брифинге в пятницу, 4 апреля, Зеленский рассказал, что россияне предлагают разным странам приобрести на эту сумму разную продукцию, в частности высокотехнологичную, чтобы таким образом вывести средства.

"Нам известны дополнительные причины, почему Дмитриев был в США. И он был не только в Соединенных Штатах. Мы следим за перемещениями наших недругов. И главный их вопрос – как вывести 300 миллиардов замороженных активов. Нам известны все детали. Они, в частности, хотят и предлагают некоторым странам приобрести на эту сумму разную продукцию, включая высокотехнологичную, если эти страны смогут помочь им эти деньги на закупку товаров в этих государствах", – рассказал президент.

По его словам, речь идет и про авиастроительство наших западных партнеров.

"Но, слава Богу, сегодня эти деньги заморожены в Европе, и Европа не собирается их отдавать россиянам", – сказал Зеленский.

Украина воспринимает вопрос о 300 миллиардах замороженных российских активов, как возможность "хитрой взятки".

"Они просто нашли такой формат. Думаю, что им не удастся", – добавил президент.

Он также отметил, что Украина надеется, что ни США, ни Европа не пойдут на то, чтобы ослаблять санкции против РФ.

"Россия этого хочет и они это подчеркивают. Безусловно, важна позиция Европы. Европа не будет снимать санкции, российская экономика очень зависит от европейских санкций. Мы верим, что США не пойдут на снятие санкций, а наоборот сделают шаги по усилению. Ежедневные обстрелы доказательство тому, что требуются сильные санкционные шаги против Путина. Это заставит их остановить горячую фазу войны", – сказал глава государства.

Как сообщал OBOZ.UA, переговорщик Путина Кирилл Дмитриев после визита в Вашингтон заявил, что РФ может согласиться с предложениями по некоторым гарантиям безопасности для Украины в рамках вероятных предстоящих мирных переговоров. Он допустил возможность дискуссий вокруг подобных гарантий "в той или иной форме".

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