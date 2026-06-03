В петербурге на днях дают настоящую театральную премьеру — так называемый международный экономический форум. Вся уцелевшая элита рф съехалась надувать щеки и заключать исторические контракты на поставку пряжи в обмен на лояльность.

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Но, как и полагается в хорошем театре абсурда, прямо посреди этого протокольного праздника жизни с неба начали падать вполне непредсказуемые инвестиции.

НАШ ФРОНТ делегировал на это мероприятие свои собственные, крайне железобетонные аргументы. В итоге над местным нефтяным терминалом расцвел гигантский огненный цветок, а по военным объектам в Кронштадте прилетело нечто очень бескомпромиссное.

Больше всего в такие моменты умиляет речь местных жителей. Вся их хваленая утонченность мгновенно улетучивается вместе с горючим, уступая место совершенно первобытным, непечатным восклицаниям.

Мы же прекрасно помним, что перед нами не более чем культурная столица болот. И когда эти самые болота начинают методично подгорать, их знаменитая КУЛЬТУР-МУЛЬТУР приобретает совершенно новые, горячие оттенки.

Тем временем аэропорт Пулково пребывает в предынфарктном состоянии: десятки рейсов нервно кружат над лесами или ютятся по запасным аэродромам. А в самом городе просто отрубили мобильный интернет.

Видимо, это сделали для того, чтобы участники экономического прорыва не отвлекались на чтение новостей о том, как у них над головами пылает суверенное небо. Не открываются даже идеологически правильные сайты из белого списка.

Но изощреннее всего в этой пьесе — работа местных суфлеров. Пропагандисты кремля вдруг затянули старую песню: мол, беспилотники коварно подкрались со стороны стран Балтии.

Оцените красоту маневра. Биомассу, которая годами жила в ожидании удара от Эстонии или Литвы, аккуратно подводят к мысли, что география виновных расширяется.

Ведь признать, что НАШ ФРОНТ рутинно достает их в глубочайшем тылу, означает расписаться в том, что их ПВО способна сбивать цели разве что собственными нефтебазами.

Говорят, нет зрелища более философского, чем возня голого короля, пытающегося прикрыть свой стыд мнимыми врагами, пока в его спальне уже вовсю пылают портьеры.