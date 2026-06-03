Начну издалека: Молдова, как сообщают, может рассмотреть вариант объединения с Румынией, если её путь к вступлению в Евросоюз будет заблокирован или существенно заторможен.

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Далее текст на языке оригинала.

Про це заявив віцепрем'єр-міністр країни Єуджен Осмоческу, назвавши можливе об'єднання з Румунією "планом Б".

Так от, чомусь вважають, що в України аналогічного варіанту "Б" (але в трохи ПРОТИЛЕЖНОМУ напрямку) бути не може.

Тоді варто дещо згадати з новітньої історії.

17 березня 1991 року на "Всесоюзному референдумі" за підтримку існування СРСР (тобто проти незалежності) цілком демократично (бо фальсифікувати тоді ще не навчилися) в Українській РСР проголосували 70,2%.

Й лише 1 грудня того ж року на Всеукраїнському референдумі (водночас із виборами першого президента України) вже, навпаки, незалежність України підтримали 90,3%.

Тоді ж "комуністичний" (на той час) Кравчук переміг на президентських виборах прибічника РЕАЛЬНОЇ незалежності Чорновола;

невдовзі "проросійський" (на той час) Кучма переміг вже проукраїнського (на той час) Кравчука;

а потім після ейфоричної (в 3-му турі) перемоги Ющенка його переміг Янукович, причому чесно.

Ну а в самий розпал млявоплинної війни з одвічним ворогом був обраний той, хто показав носієві влади дуже незвичайне кіно, адже раніше такого кіна носій ще не бачив (причому що цей обранець не залишить країну в скрутний час – тоді не знали, тобто обрали не за це, то вже просто пощастило),

а принагідно обрали ще й ледь не три сотні нікому не відомих людей тільки за те, що він їх назвав (і з ними, мародерами, пощастило значно менше).

Після цього кращі з кращих загинули на війні, а залишилися як електорат, не враховуючи військових, ті, хто й за кордоном не схотів себе реалізувати, й захищати країну, поки не бусифікують, теж не бажає.

І якщо втомлений від України Трамп і втомлені від неї європейці такий чудовий оновлений електорат звично ображатимуть, а в Росії цим грамотно скористаються, вдало й своєчасно підправивши верхівку влади (і лексику), українська непередбачувана демократія себе ще покаже.

Наостанок – пам’ятаю, як весело було в залі, коли в Харкові російський гуморист Задорнов років 40 тому розповідав на концерті про добру радянську бабусю, яка зустрічала туристів з Німеччини:

"Нємчикі, дорогіє, ми же с вамі воєвалі!"

(вона, до речі, ТУ війну, виходячи з орієнтовного віку, ще бачила, причому дорослою; скільки, кажете, МІЛЬЙОНІВ на ній загинуло?)…