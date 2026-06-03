Кассационный хозяйственный суд в составе Верховного Суда фактически сформировал один из самых жестких подходов к сделкам, связанным с санкционными активами.

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В постановлении от 31 марта 2026 года по делу № 910/11526/24 суд прямо отметил: сделки, направленные на обход санкционных ограничений или вывод активов из-под блокировки, являются ничтожными и могут привести к взысканию всего полученного в доход государства.

И это уже значительно больше, чем просто вопрос недействительности договора.

Санкции теперь оцениваются шире, чем формальная структура собственности

Один из ключевых выводов Верховного Суда заключается в том, что санкции в виде блокировки активов распространяются не только на формального собственника имущества.

Суд прямо указал, что санкционные ограничения охватывают также активы, в отношении которых санкционное лицо:

прямо или косвенно осуществляет контроль;

может влиять на управление;

или фактически сохраняет возможность распоряжения активом.

Верховный Суд переходит от формального анализа корпоративной структуры к анализу экономического содержания и реального контроля над активами. И это очень важный сигнал для бизнеса.

Смена бенефициара больше не гарантирует "очистки" актива

Отдельно суд отклонил аргументы о том, что изменение структуры собственности или конечного бенефициара автоматически устраняет санкционные риски.

Суд обратил внимание, что:

санкции могут распространяться как на физических лиц, так и на связанные компании;

формальная смена собственника сама по себе не означает прекращение контроля;

реальное экономическое содержание операции имеет приоритет над формальным оформлением.

И именно этот подход сейчас постепенно становится доминирующим в санкционных спорах.

Верховный Суд приравнивает "обход санкций" к нарушению публичного порядка

Суд прямо отметил, что сделки, направленные на:

обход санкций;

вывод активов из-под блокировки;

избежание блокировки;

скрытое сохранение контроля над активами,

нарушают публичный порядок.

А это уже имеет принципиальное юридическое значение, потому что сделки, нарушающие публичный порядок:

являются ничтожными ;

; не требуют отдельного признания недействительными;

могут влечь специальные последствия, предусмотренные ст. 228 ГК Украины.

Фактически суд подтвердил возможность применения своеобразной "гражданской конфискации" в виде взыскания всего полученного по таким сделкам в доход государства.

На что обращает внимание суд при оценке "искусственности" операций

В этом деле Верховный Суд отдельно обратил внимание на признаки, которые могут свидетельствовать о попытке обхода санкций, в частности:

быструю последовательную перепродажу активов;

заниженную стоимость операций;

отсутствие реального экономического содержания;

формальный характер промежуточных приобретателей;

отсутствие фактического использования актива;

быстрое переоформление прав между связанными структурами.

И это очень показательно: Суд фактически формирует набор критериев, по которым в дальнейшем могут оцениваться санкционные сделки и корпоративные реструктуризации.

И именно эти критерии в дальнейшем могут использоваться судами для оценки не только санкционных соглашений, но и корпоративных реструктуризаций, передачи активов и изменения контроля над бизнесом после применения санкций.

Почему это решение важно для бизнеса

Это решение значительно усиливает риски для любых операций с активами, связанными с санкционными лицами или структурами.

И главный риск теперь заключается даже не только в возможной недействительности договора. Риск заключается в том, что:

актив может быть фактически потерян;

средства, полученные по таким операциям, могут быть взысканы в доход государства;

а сама операция расценена как противоречащая публичному порядку.

При этом суд все больше оценивает:

реальный контроль;

экономический смысл операций;

связанность сторон;

фактическую цель реструктуризации и реальный характер операций, а не только формальные записи в реестрах.

Вывод

Верховный Суд демонстрирует переход к значительно более жесткому подходу в спорах по санкционным активам.

Формальное изменение структуры собственности или быстрое переписывание активов между связанными компаниями больше не гарантируют защиты от санкционных последствий.

Суды все больше оценивают не только юридическую форму операций, а их реальное экономическое содержание, фактический контроль над активами и настоящую цель корпоративных решений.

Для бизнеса это означает, что санкционные риски сегодня уже выходят далеко за пределы формального комплаенса или корпоративной структуры.

В центре внимания оказывается уже не только оформление сделки, а вопрос того, кто фактически контролирует актив, какую экономическую цель преследует операция и не направлена ли она на обход санкционных ограничений.

И если раньше санкции часто воспринимались преимущественно как вопрос корпоративного структурирования, то теперь они все больше превращаются в вопрос сохранения контроля над бизнесом и риска потери ключевых активов.