Украина готова к переговорам о вступлении в ЕС, – посол Матернова

Посол Европейского Союза в Украине Катарина Матернова считает, что наша страна готова к переговорам о вступлении в блок. Она отметила, что Украина "находится на правильном пути".

Об этом Матернова сказала в интервью "Украинскому радио". Дипломат надеется, что переговоры с Украиной и Молдовой о вступлении в ЕС удастся начать уже в конце июня.

"Политический сигнал был послан еще в декабре прошлого года. Украина находится на правильном пути, она готова к переговорам. Однако это не значит, что не осталось реформ, которые нужно продолжать. Очевидно, что они нужны, но их можно будет продолжать в течение переговоров о вступлении. Поэтому я не могу гарантировать, но могу сказать, что очень надеюсь, что переговоры начнутся в июне", – говорит Матернова.

Она подчеркнула, что основным фактором, влияющим на любую стадию процесса вступления в ЕС, является необходимость единогласия среди стран-членов. Это было предусмотрено договорами, по которым был учрежден Евросоюз.

"Именно через этот процесс пришлось пройти всем странам, вступившим позже, как вот моя страна. Единогласие должно быть, это то, на что я всегда обращаю внимание своих украинских коллег: какими бы незначительными ни казались интересы отдельных стран-членов, они имеют значение", – объяснила посол.

Как сообщал OBOZ.UA, на заседании Европейского совета 21 марта лидеры стран Европейского союза решили начать переговоры с Боснией и Герцеговиной о вступлении в блок. Также Евросовет приветствовал прогресс Украины в продвижении реформ на пути к ЕС и призвал Совет ЕС быстро одобрить переговорную рамку после ее представления.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!