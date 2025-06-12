"Мы сделаем все, чтобы поддержать Украину": Писториус прибыл с визитом в Киев

В четверг, 12 июня, в Киев с официальным визитом прибыл министр обороны Германии Борис Писториус. Он намерен обсудить с украинскими лидерами ситуацию в стране, а также дополнительную военную помощь.

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Накануне поездки политик заверил, что ФРГ сделает все, чтобы поддержать Украину так, чтобы она могла защитить себя и оказалась в такой позиции, где Россия будет готова к серьезным переговорам. Об этом сообщает агентство dpa.

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Как сообщал OBOZ.UA, на флайн-заседании "Рамштайн", которое состоялось в Брюсселе 4 июня, Германия озвучила намерение профинансировать производство дальнобойного оружия в Украине. Министр ФРГ Борис Писториус отметил, что первые системы могут поступить в ВСУ уже через несколько недель.

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