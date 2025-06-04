Германия профинансирует производство дальнобойного оружия в Украине: первые системы могут поступить в ВСУ через несколько недель

В среду, 4 июня, состоялось очередное офлайн-заседание "Рамштайн". На нем, в частности, стало известно о том, что Германия профинансирует производство дальнобойного оружия в Украине.

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Такое заявление сделал Борис Писториус во время встречи Контактной группы по вопросам обороны в Брюсселе. Он отметил, что первые системы могут поступить в ВСУ уже через несколько недель. Впрочем, какое именно будет это оружие, министр обороны Германии не рассказал. Но оно может быть произведено уже в этом году.

"Первые системы могут быть развернуты в украинских Вооруженных силах всего за несколько недель. Мы также договорились продолжить поставки систем противовоздушной обороны, оружия и боеприпасов. Мы это профинансируем. И это также становится все более важным на нынешнем этапе войны, ремонтные мощности в Украине, а также значительную часть спутниковой связи", – отметил Писториус.

Стоит добавить, что Германия объявила о новом пакете военной помощи Украине на сумму 5 миллиардов евро еще неделю назад, во время визита Рустема Умерова в Берлин. Уже тогда стало известно о том, что средства пойдут, в частности, на производство дальнобойного оружия в Украине и поставки боеприпасов для ПВО.

Ранее также эту информацию подтвердил министр обороны Украины Рустем Умеров. После заседания "Рамштайн" чиновник сообщил, что Германия одобрила новый пакет военной помощи на 5 млрд евро. Бундестаг уже утвердил это решение. В пакет входит: финансирование дальнобойного вооружения, которое будет производиться в Украине, а также передача систем ПВО, оружия и боеприпасов.

Напомним, что министр обороны США Пит Гегсет намерен пропустить заседание международной группы для координации военной помощи Украине в формате "Рамштайн". Таким образом, впервые с момента создания группы на ней не будет присутствовать глава Пентагона.

Как сообщал OBOZ.UA, министр обороны США Пит Хегсет не принял непосредственного участия в заседании "Рамштайн" 11 апреля из-за своего графика. Однако это не помешало ему присоединиться к встрече в формате телеконференции и обратиться к аудитории.

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