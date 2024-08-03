'Мы с этим не собираемся мириться': Порошенко о коррупционных скандалах с 'Охматдетом' и Национальным военным кладбищем

Мы не собираемся мириться с масштабными коррупционными скандалами на государственном уровне, за которыми наблюдают также и наши международные партнеры. Об этом сказал Петр Порошенко во время брифинга, сообщает "Европейская Солидарность".

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"Они проводят "междусобойчики", и это приводит к яростным коррупционным скандалам. Начиная от "Охматдета", где фирма, не имеющая никакого опыта, единственное преимущество которой в том, что она связана с организаторами конкурса, с действующей властью, выигрывает тендеры на сотни миллионов. На чем? На жизни и здоровье маленьких пациентов "Охматдета", попавших под ракетную атаку российского врага", – подчеркнул пятый президент Украины.

Он также напомнил о скандале с тендером на строительство военного кладбища.

"Даже руки не отсохли от тендера. Там тендер на 2 миллиарда выигрывает компания, созданная во время проведения тендера. Единственное преимущество которой заключается в том, что она от власти", – сказал Порошенко.

"Только наша с вами реакция останавливает коррупционные сделки на сотни миллионов и миллиарды гривен", – подчеркнул лидер "Европейской Солидарности".

"Своими глазами видят эту коррупцию наши партнеры, и это является абсолютным риском того, что помощь будет сокращена. Но не потому, что партнеры не помогают, а потому, что власть действует так, когда деньги налогоплательщиков, волонтеров, местных бюджетов разворовываются именно таким образом", – предостерег Порошенко.

"Конечно, мы с этим не собираемся мириться", – подчеркнул он.

Как сообщал OBOZ.UA, Порошенко потроллил российское "кривосудие", которое признало его "террористом и экстремистом".