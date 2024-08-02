Порошенко потроллил российское 'кривосудие', признавшее его 'террористом и экстремистом'

Петр Порошенко в России признан террористом и экстремистом – соответствующие документы пятый президент обнародовал в соцсетях. Порошенко также объявил конкурс на лучшее название своей "террористической организации" и пообещал хороший приз для победителя.

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Об этом сообщила пресс-служба партии "Европейская солидарность".

"Вы знаете, от чего сейчас болит голова у россиян? Не только от FPV, сбросов и работы нашей арты. Недавно российский суд признал меня террористом и экстремистом. Конечно, признали меня экстремистом за вещи, которыми я горжусь: за поддержку ВСУ, за создание украинской церкви, за защиту украинского языка. Но в их кривосудии, чтобы внести меня в реестр, они должны вписать туда название террористической организации, к которой я якобы отношусь. Ищут, судятся, отправляют запросы в "минюст". Поэтому предлагаю упростить работу этим ублюдкам", – написал Порошенко.

"Объявляю конкурс. Придумайте название для моей "террористической" организации, которую эти уроды могли бы написать в своих документах. Поверьте, они очень внимательно следят за моими страницами, особенно в телеграмме, пусть выбирают. А тот, кто придумает самое лучшее название – получит от меня подарок, очень особенный. Ваши варианты пишите в комментариях", – предложил лидер "Евросолидарности".