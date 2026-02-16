Соединенные Штаты Америки не намерены навязывать условия мирного соглашения ни Украине, ни России. Вашингтон стремится лишь помочь достичь договоренностей по завершению войны.

Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио. Слова политика прозвучали во время пресс-конференции в Венгрии.

По словам Рубио, США пытаются поспособствовать заключению соглашения между сторонами. Он отметил, что американская сторона не собирается заставлять кого-либо соглашаться на договоренности, которых они не хотят. Поэтому роль Америки в переговорах заключается лишь в помощи объясниться.

"Все, что мы пытаемся сделать, – сыграть определенную роль, если это возможно, в достижении соглашения. Мы не стремимся навязать никому соглашение. Мы не пытаемся заставить никого заключить соглашение, которое они не хотят заключать. Мы просто хотим помочь им, потому что считаем, что эта война, которая невероятно разрушительна, должна закончиться как можно скорее", – заявил он.

Кроме того, Рубио добавил, что не понимает критики в адрес Дональда Трампа из-за его попыток достичь мира в Украине.

Напомним, на полях Мюнхенской конференции по безопасности Рубио заявил о "сложных" вопросах в урегулировании войны в Украине. По словам главы Госдепа, США до сих пор не смогли понять, действительно ли Москва хочет остановить войну.

Как сообщал OBOZ.UA, США приняли по требованию России тезис о порядке передачи Украиной территории Донецкой области до получения официальных гарантий безопасности. Кремль видит возможность манипулировать переговорным процессом под руководством США, превращая его в еще один способ достижения своих военных и политических целей

Также добавим, руководство страны-агрессора России начало систематически обвинять Соединенные Штаты в отсутствии прогресса в прекращении войны в Украине. Также в Кремле снова начали ссылаться на стамбульские переговоры весной 2022 года.

