В России снова заговорили о 'стамбульских договоренностях' 2022 года: в ISW объяснили, какой 'сигнал' дал Кремль

Руководство страны-агрессора России начало систематически обвинять Соединенные Штаты в отсутствии прогресса в прекращении войны в Украине. Также в Кремле снова начали ссылаться на стамбульские переговоры весной 2022 года.

Таким образом россияне хотят оправдать свой отказ от предоставления Украине существенных гарантий безопасности. Об этом говорится в аналитике Института изучения войны.

Кремль перекладывает вину на США

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров продолжил открыто обвинять США в отсутствии прогресса по переговорам. Глава российского МИД обвинил Штаты в недобросовестных действиях во время мирных переговоров.

Лавров жаловался на новые санкции против России и вторичные пошлины на импортеров российской нефти. Он также заявил, что политика США в отношении России при президенте Дональде Трампе "движется в неправильном направлении".

В свою очередь первый заместитель главы Комитета по международным делам Государственной Думы России Алексей Чепа поддержал критику Лаврова в отношении политики США. Политик заявил, что "действия, а не слова" США демонстрируют, что Вашингтон остается "противником" России.

Стамбульские договоренности

Кроме того, россиян снова начали говорить о Стамбульском протоколе 2022 года, на который Кремль периодически ссылается как на надлежащую основу для мирного соглашения, чтобы оправдать свой отказ от предоставления Украине значимых гарантий безопасности.

Лавров, в частности, призвал к разработке структуры и рамок принятия решений по гарантиям, предложенным в проекте Стамбульского протокола 2022 года. В проекте Стамбульского протокола 2022 года предусматривалось, что Россия – агрессор в войне в Украине – будет рассматриваться как нейтральное "государство-гарант" Украины.

Также в тех документах говорилось, что Россия и Китай будут обладать правом вето в отношении механизма реагирования на будущую агрессию в Украине и что Киев обязуется соблюдать нейтралитет, жесткие ограничения на численность и состав вооруженных сил и никогда не принимать военную помощь от своих союзников.

Напомним, народный депутат Роман Костенко заявил, что Украине невыгодны мирные переговоры об окончании войны. По его словам, нужно просто продержаться до весны, чтобы россияне перестали выдвигать неприемлемые условия.

Как сообщал OBOZ.UA, глава Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер выдал, что прекращение российско-украинской войны представляет опасность для Европы. Он высказал предостережения относительно сценария быстрого прекращения огня. Ишингер считает, что пока Украина находится в состоянии войны, остальная Европа находится в относительной безопасности.

