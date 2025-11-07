'Мы просто хотели бы видеть конец войны': Трамп заявил о сокращении экспорта из России и упомянул Украину

Президент США Дональд Трамп заявил о "значительном" сокращении экспорта из страны-террористки России. Он предположил, что такие действия могут повлиять на решение Кремля относительно окончания войны.

Об этом американский лидер рассказал во время общения с журналистами. Он добавил, что надеется на скорое завершение боевых действий в Украине.

Стоит искать пути для прекращения войны

"Я могу сказать, что экспорт из России значительно сократился. Мы просто хотели бы видеть конец войны. Много людей погибает. Много российских солдат погибает", – подчеркнул Трамп.

Он добавил, что из-за сложной ситуации на фронте наблюдаются значительные потери, поэтому, по его мнению, настал момент для поиска путей завершения боевых действий.

"Поэтому мы думаем, что в какой-то момент они (россияне. – Ред.) станут умными и сделают это – остановят войну," – пояснил глава Белого дома.

Напомним, Трамп похвалил премьер-министра Индии Нарендра Моди за то, что тот "остановился и по большей части прекратил покупать нефть у России". Американский лидер назвал индийского политика своим другом и замечательным человеком.

Также ранее Дональд Трамп заявил, что во время последнего разговора с главой Кремля Владимиром Путиным последний якобы просил его урегулировать войну в Украине. Он добавил, что "урегулировал некоторые из этих вопросов всего за час", но к сожалению, не уточнил, какие именно вопросы решил.

Как писал OBOZ.UA, президент США по-прежнему убежден, что способен повлиять на российского диктатора Владимира Путина и заставить его прекратить войну против Украины. По его замыслу, на это может потребоваться несколько месяцев. Основным инструментом давления на Кремль Трамп считает стремление российского лидера восстановить торговые отношения с Соединенными Штатами.

