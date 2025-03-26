'Мы понимаем, с кем имеем дело': Зеленский сравнил Путина с грабителем банка

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что российский диктатор Владимир Путин просто не умеет говорить на языке дипломатии – он использует его только как инструмент манипуляции, а действительно действует по принципу ультиматумов. Глава государства также сравнил лидера РФ с грабителем банка.

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Об этом он сказал в интервью журналу Time. По словам Зеленского, любые попытки вести переговоры с Кремлем наталкиваются на один и тот же барьер – нежелание Путина идти на настоящие компромиссы.

"Мы говорим о прекращении огня и понимаем, с кем имеем дело. Это как в истории, когда террорист захватывает банк, а люди понимают, что не могут ему сразу сказать: "Убирайся оттуда!". Отпусти всех людей, оставь деньги". Профессионалы понимают, как начинать такой разговор. Речь идет о компромиссах ради людей. И здесь тоже самое. Это ради людей, людей на фронте. И ради всех людей, когда все сказано и сделано", – сказал он.

Зеленский подчеркнул, что мир уже сделал большой исторический компромисс, разрешив возвращение Путина на международную арену. Фактически политическая изоляция российского диктатора была снята, и его снова начали рассматривать как участника переговоров.

"Снятие политической изоляции Путина – это большой компромисс. Представьте себе увольнение Гитлера из политической изоляции. Наверное, это было бы невозможно", – сказал он.

Однако даже этот огромный компромисс не мог заставить Путина сесть за стол переговоров без ультиматумов.

"Мы хотим использовать с ним язык дипломатии, но он так и не выучил этот язык. Он говорит на другом языке. Не потому, что он не знаком с дипломатией. Он понимает это как инструмент. Но он против диалога. Он не человек диалога. Он человек ультиматумов", - объяснил глава украинского государства.

Он считает, что более решительные действия со стороны американской администрации могли бы изменить ситуацию и вынудить Россию реагировать быстрее.

"Если бы американская администрация предприняла более решительные шаги, то у Путина была бы лучшая реакция. Россияне бы ответили быстрее. Думаю, как только Трамп вернулся на пост президента, темп его реакции был очень быстрым и неожиданным. Его риторика, его заявления. Я думаю, что в тот момент россияне очень испугались. Когда он начал говорить о санкциях, о других своих шагах. Его движения для них очень неожиданны. И для них все неожиданное вызывает тревогу", – сказал Зеленский.

По мнению президента, сейчас Украине не хватает быстрых и решительных шагов от партнеров. Он уверен, что медленная реакция Запада дает Путину время адаптироваться и выстраивать новые стратегии агрессии.

"В длинной игре россияне достаточно сильны. У них авторитарная система. В условиях авторитаризма все бюрократически. Он может двигаться медленно, но он двигается. Но оперативные действия – это другая история. Поэтому я чувствую, что у нас недостаточно сильных, скорых действий", - резюмировал он.

Напомним, Украина и США договорились об установлении тишины на море и свободном судоходстве, а также о прекращении атак на энергетику. Киев передал американцам перечень объектов инфраструктуры.

Президент Владимир Зеленский заявил, что в случае нарушения Россией условий прекращения огня Украина предоставит США все необходимые доказательства. По его словам, президент США Дональд Трамп имеет достаточно рычагов влияния, чтобы заставить Кремль соблюдать договоренности.

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