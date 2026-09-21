"Мы ответим": Сикорский заявил, что лично предостерегал Россию от нападения на НАТО

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский лично предостерег Россию от нападения на НАТО. В первую очередь он подчеркнул преимущество Альянса в боевой авиации и готовность наносить ответные удары.

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Об этом глава польского МИД рассказал в программе Front Sikorskiego. Он подчеркнул, что НАТО не будет бездействовать в случае нападения России.

"Я говорил россиянам – в том числе с целью сдерживания: будьте осторожны, потому что у нас больше боевых самолетов, чем у вас. Если вы сделаете то, чего никто не хочет, мы не будем сидеть сложа руки – мы ответим как в обороне, так и в наступлении", – заявил Сикорский.

В качестве примера эффективного ослабления военного потенциала России польский министр привел украинские удары по ее нефтеперерабатывающей инфраструктуре.

Эффект ударов по НПЗ России очевиден

По его оценке, в результате таких атак Украине удалось вывести из строя от 30% до 40% нефтеперерабатывающих мощностей РФ, что вызвало проблемы для гражданской экономики и военной логистики.

Сикорский отметил, что Украина достигла такого результата практически без применения боевой авиации. В то же время он считает, что военно-воздушные силы НАТО обладают гораздо более широкими возможностями.

Польский дипломат также убежден, что атаки на российские нефтеперерабатывающие объекты являются одним из действенных способов ослабления способности РФ продолжать войну.

Напомним, ранее Сикорский заявил, что Польша не намерена искать конфликта с Россией, но должна готовиться к дальнейшим инцидентам и демонстрировать поддержку Украине. Он анонсировал крупный пакет военной помощи для Киева, который станет самым большим из подготовленных страной.

Как писал OBOZ.UA, во время конференции YES в Киеве Сикорский говорил о значительном превосходстве Польши и ее союзников над Россией в воздухе. По его словам, если Украине понадобилось шесть месяцев, чтобы вывести из строя половину российских нефтеперерабатывающих мощностей, союзники могли бы сделать это за шесть недель, а затем уничтожить остальные.

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