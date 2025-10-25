'Мы охотимся на ваши подводные лодки': страна НАТО неожиданно сделала Путину предупреждение

Британия усиливает надзор за российскими подводными лодками в Северной Атлантике. Министр обороны Великобритании Джон Гили прямо обратился к кремлевскому диктатору Владимиру Путину, заявив, что Лондон "охотится на российские подводные лодки".

Видео дня

Об этом сообщает британская телерадиокомпания ВВС. По словам Гили, количество российских судов, угрожающих водам Великобритании, выросло на 30%.

Это, по его мнению, свидетельствует об усилении "российской агрессии со всех направлений", которая затрагивает Европу, а не только Украину. В ответ министерство обороны России заявило, что активность их подводных лодок в Северной Атлантике вернулась к уровню времен холодной войны.

Королевские ВВС и Королевский флот Великобритании усиливают наблюдение в регионе. Ежедневно, а иногда и круглосуточно, самолеты P-8 отслеживают активность российских подводных лодок, иногда при поддержке союзников по НАТО.

P-8 выглядит как обычный авиалайнер, но внутри оснащен сложными камерами, датчиками и гидроакустическими буями, позволяющими обнаруживать подводные лодки и вести высокоточное наблюдение за морской поверхностью. Самолеты оснащены торпедами для уничтожения подводных целей, однако их работа остается засекреченной.

Экипаж самолета, состоящий из девяти человек, отслеживает как надводные суда, так и подводные лодки. В прошлом году самолет P-8, при содействии Королевского флота, следил за российским разведывательным кораблем "Янтарь", который завис над подводными кабелями в Ирландском море.

Западные страны все больше обеспокоены потенциальными атаками России на критическую инфраструктуру, в частности подводные кабели, что может привести к сбоям в интернет-коммуникациях.

Отмечается, что сотрудничество между Великобританией и Германией углубляется. Германия уже инвестирует в Великобританию в производство новых танков и бронетехники для британской армии. Берлин также планирует регулярно проводить собственные патрули с базы ВВС Лоссимаут и закупает британские торпеды Sting Ray для своих самолетов P-8. Страны также договорились о совместной работе в сфере кибербезопасности и оборонных технологий.

Немецкий министр обороны Борис Писториус отметил, что Россия ведет гибридную войну ежедневно – через дезинформацию, кибератаки и угрозы подводной инфраструктуре. По его словам, пришло время лучше понимать, что происходит в Северной Атлантике и как этому противодействовать.

Напомним, Россия создала систему подводного наблюдения "Гармония", предназначенную для защиты ее ядерного арсенала и подводных лодок в Арктике, в обход западных санкций. Москва более десяти лет закупала передовые технологии в таких странах, как Германия, США, Япония, Канада и других, используя подставные компании.

Как писал OBOZ.UA, ранее Главное управление разведки Министерства обороны Украины собрало новые досье на 139 морских судов и 142 капитанов, которые занимаются незаконными перевозками российской и иранской подсанкционной нефти, а также – похищенного с временно оккупированных территорий украинского зерна. У разведчиков есть подробная информация о "теневом" танкерном парке государства-агрессора.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!