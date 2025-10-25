"Мы охотимся на ваши подводные лодки": страна НАТО неожиданно сделала Путину предупреждение
Британия усиливает надзор за российскими подводными лодками в Северной Атлантике. Министр обороны Великобритании Джон Гили прямо обратился к кремлевскому диктатору Владимиру Путину, заявив, что Лондон "охотится на российские подводные лодки".
Об этом сообщает британская телерадиокомпания ВВС. По словам Гили, количество российских судов, угрожающих водам Великобритании, выросло на 30%.
Это, по его мнению, свидетельствует об усилении "российской агрессии со всех направлений", которая затрагивает Европу, а не только Украину. В ответ министерство обороны России заявило, что активность их подводных лодок в Северной Атлантике вернулась к уровню времен холодной войны.
Королевские ВВС и Королевский флот Великобритании усиливают наблюдение в регионе. Ежедневно, а иногда и круглосуточно, самолеты P-8 отслеживают активность российских подводных лодок, иногда при поддержке союзников по НАТО.
P-8 выглядит как обычный авиалайнер, но внутри оснащен сложными камерами, датчиками и гидроакустическими буями, позволяющими обнаруживать подводные лодки и вести высокоточное наблюдение за морской поверхностью. Самолеты оснащены торпедами для уничтожения подводных целей, однако их работа остается засекреченной.
Экипаж самолета, состоящий из девяти человек, отслеживает как надводные суда, так и подводные лодки. В прошлом году самолет P-8, при содействии Королевского флота, следил за российским разведывательным кораблем "Янтарь", который завис над подводными кабелями в Ирландском море.
Западные страны все больше обеспокоены потенциальными атаками России на критическую инфраструктуру, в частности подводные кабели, что может привести к сбоям в интернет-коммуникациях.
Отмечается, что сотрудничество между Великобританией и Германией углубляется. Германия уже инвестирует в Великобританию в производство новых танков и бронетехники для британской армии. Берлин также планирует регулярно проводить собственные патрули с базы ВВС Лоссимаут и закупает британские торпеды Sting Ray для своих самолетов P-8. Страны также договорились о совместной работе в сфере кибербезопасности и оборонных технологий.
Немецкий министр обороны Борис Писториус отметил, что Россия ведет гибридную войну ежедневно – через дезинформацию, кибератаки и угрозы подводной инфраструктуре. По его словам, пришло время лучше понимать, что происходит в Северной Атлантике и как этому противодействовать.
Напомним, Россия создала систему подводного наблюдения "Гармония", предназначенную для защиты ее ядерного арсенала и подводных лодок в Арктике, в обход западных санкций. Москва более десяти лет закупала передовые технологии в таких странах, как Германия, США, Япония, Канада и других, используя подставные компании.
Как писал OBOZ.UA, ранее Главное управление разведки Министерства обороны Украины собрало новые досье на 139 морских судов и 142 капитанов, которые занимаются незаконными перевозками российской и иранской подсанкционной нефти, а также – похищенного с временно оккупированных территорий украинского зерна. У разведчиков есть подробная информация о "теневом" танкерном парке государства-агрессора.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!