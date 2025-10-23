Россия создала секретную систему слежения за кораблями НАТО в Арктике с помощью западных технологий – WP

Россия создала систему подводного наблюдения "Гармония", предназначенную для защиты ее ядерного арсенала и подводных лодок в Арктике, в обход западных санкций. Москва больше десяти лет закупала передовые технологии в таких странах, как Германия, США, Япония, Канада и других, используя подставные компании.

Это выяснил международный расследовательский проект Russian Secrets, в котором участвовали The Washington Post и консорциум европейских новостных агентств. "РФ годами умудрялась обходить западные санкции и экспортный контроль, укрепляя один из столпов своей ядерной стратегии", – подчеркнули журналисты.

Кремль нашел доступ к высокотехнологическому оборудованию

В статье WP отмечается, что россияне, скрывая свою роль в транзакциях через подставные фирмы, смогли получить:

передовые гидроакустические системы;

подводный беспилотник, способный работать на глубине до 3000 метров;

сложные подводные антенны и разнообразные датчики морского дна;

тысячи километров подводных кабелей;

целый флот кораблей (которые выдавали себя за коммерческие или исследовательские суда, но на самом деле выполняли работы для путинских военных).

Все это было неотъемлемой частью секретного многолетнего проекта по созданию невидимой сети наблюдения в Баренцевом море и других холодных водах, где действуют российские подводные лодки с межконтинентальными баллистическими ракетами на случай ядерного конфликта.

"По мнению экспертов, а также действующих и бывших чиновников военно-морских сил, неспособность западных правительств и компаний предотвратить приобретение Россией столь чувствительных морских технологий подорвала безопасность Соединенных Штатов и их союзников по НАТО", – заявили в WP.

Как работает "Гармония"

Если коротко, то "Гармония" представляет собой сеть подводных микрофонов, гидролокаторов и других технологий, которые предназначены для обнаружения подлодок стран Североатлантического альянса.

Брайан Кларк – бывший высокопоставленный военно-морской офицер США и офицер-подводник, ныне директор Центра оборонных концепций и технологий в Институте Хадсона – объяснил, что "Гармония" помогает РФ перемещать собственные атомные подлодки "в порт и из порта, не подвергаясь обнаружению, преследованию или перехвату".

"Это попытка России ограничить возможности Америки по проникновению и наблюдению за районами вокруг баз подводных лодок, а также по отслеживанию их подлодок с момента их развертывания", – сообщил эксперт.

Как страна-агрессор организовала закупки

По меньшей мере до осени 2024 года российские фирмы импортировали технологии и суда из десяти европейских стран, а также из США, Канады и Японии.

Центром тайной закупочной сети была компания Mostrello Commercial Ltd., головной офис которой находился на Кипре, входящем в Европейский Союз. Владельцем записан россиянин Алексей Стрельченко

Эта фирма служила прикрытием для российского военно-промышленного комплекса. Расследователи выяснили, что у нее был контракт с оборонным концерном "Комета", который отвечал за создание "Гармонии".

С 2013 года Mostrello и несколько аффилированных компаний приобрели подводного оборудования и исследовательских судов на сумму свыше 50 миллионов долларов. Все это было доставлено в Россию и использовалось военными для укрепления позиций РФ в Арктике.

Расследователи установили, что:

в 2014 году Mostrello заказала подводного робота Mohican у британской компании Forum Energy Technologies, способного работать на глубине до 3 тысяч метров;

в 2015 году Mostrello купила оборудование у норвежского государственного оборонного концерна Kongsberg;

немецкая компания Norddeutsche Seekabelwerke с 2013 по 2019-й получила около 15 млн долларов от сделок с Mostrello, включая поставки телекоммуникационных кабелей;

другая фирма из Германии Innomar GmbH поставила в 2015 году мощное сонарное оборудование и установила его на российское судно.

Сеть Mostrello продолжала получать поставки, несмотря на ужесточение правил экспорта технологий в Россию, в том числе после начала полномасштабной войны в Украине.

Некоторые западные компании прекратили продажи компании Mostrello только после прямых предупреждений служб безопасности. К примеру, в 2024 году норвежский оборонный подрядчик Kongsberg Gruppen готовился продать этой подставной компании высокоскоростную акустическую систему позиционирования, но норвежская служба внутренней безопасности PST заблокировала сделку.

Компоненты, заказанные Mostrello, часто изначально доставлялись по адресам в Германии, что снижало контроль со стороны поставщиков.

"Все отправлялось в Нюрнберг", – сказал Йенс Стенструп, председатель совета директоров R2Sonic (техасской компании, которая продавала Mostrello гидролокаторы в 2015 и 2017 годах).

По его словам, Mostrello утверждала, что закупает оборудование "для обследования кабелей на Балтике". "Все казалось честным", – добавил Стенструп.

