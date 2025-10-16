ГУР обнародовало данные о более ста судах и капитанах, причастных к перевозке российской нефти и похищенного зерна

Главное управление разведки Министерства обороны Украины собрало новые досье на 139 морских судов и 142 капитанов, которые занимаются незаконными перевозками российской и иранской подсанкционной нефти, а также – похищенного с временно оккупированных территорий украинского зерна. У разведчиков есть подробная информация о "теневом" танкерном парке государства-агрессора.

Сведениями пресс-служба ГУР поделилась на портале War&Sanctions в разделе "Морские суда". Сайт регулярно обновляется проверенной информацией.

В целом раздел "Морские суда" содержит (по состоянию на 16 октября) информацию о более 1 200 кораблей, которые непосредственно участвуют в нарушении международного санкционного режима. Из них более половины входит в так называемый теневой флот Российской Федерации.

Основными фигурантами новой публикации стали:

новые теневые танкеры, задействованные россиянами с 2025 года для обхода санкционного контроля;

суда, принадлежащие судоходной империи иранского нефтяного магната и основного поставщика оружия в РФ Мохаммеда Хосейна Шамхани (сына бывшего министра обороны Ирана Али Шамхани), которые обеспечивают транспортировку нефти;

нефтяные танкеры из орбиты астраханского бизнесмена Джамалдина Пашаева, связанные с логистикой транспортного коридора "Север – Юг", предназначенного для торговли с Ираном. Кроме этого, Пашаев и его компании задействованы в схемах передачи летальной помощи российской компании "СЭЗ "Алабуга" при поддержке Ирана;

морские суда, привлеченные к перевозке украинского зерна, которое государство-оккупант выдает за собственную продукцию;

российские и иностранные корабли, осуществляющие незаконные заходы в закрытые Украиной порты на ВОТ.

Разведчики подчеркнули, что экспорт сырой нефти и нефтепродуктов, газа, зерна, угля, серы и удобрений – это одна из ключевых составляющих российской экономики, которая обеспечивает миллиардные поступления в бюджет агрессора и финансирует войну против Украины.

Морской экспорт из Балтийского и Черноморского регионов – это организованный Россией трафик краденого украинского зерна с ВОТ Украины, сырой нефти и нефтепродуктов в обход примененных санкций, в основном с помощью "теневой" флотилии.

РФ продолжает наращивать свой "теневой" танкерный парк, привлекая подставные компании и суда-призраки для сохранения своих экспортных потоков.

Как писал OBOZ.UA, недавно Великобритания ввела новые санкции против Кремля, которые, как заявляется, "ударят по самому сердцу финансирования войны". Под ограничения попали российские энергетические гиганты "Роснефть" и "Лукойл" (всего в новый список внесено 90 компаний).

