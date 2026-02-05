Бывший руководитель Секретной разведывательной службы Великобритании Ричард Мур прокомментировал полномасштабное вторжение России в Украину в 2022 году. Он признал, что западные партнеры ошиблись в оценке боеспособности российской армии и устойчивости Украины. Заявление прозвучало во время публичного интервью.

Видео дня

Мур, который возглавлял MI6 в 2020–2025 годах, сделал эти выводы в рамках выступления в Институте политики при Гарвардской школе Кеннеди. Мероприятие было посвящено вызовам безопасности и урокам полномасштабной войны России против Украины. В разговоре он прямо упомянул первые недели вторжения и ожидания западных аналитиков.

Ричард Мур заявил, что на Западе ожидали значительно более сложной ситуации для Украины в первые дни вторжения. По его словам, разведки исходили из того, что украинским силам будет трудно сдерживать наступление российской армии. Но реальность оказалась другой.

"Мы думали, что украинцам будет трудно сдерживать россиян. Однако мы недооценили, насколько плохо российская армия выступит на поле боя", – отметил он во время интервью.

Роль Зеленского

Отдельно Мур остановился на роли президента Украины Владимира Зеленского. Он отметил, что западные партнеры увидели в нем лидера другого типа, чем ожидали до войны. По словам бывшего руководителя MI6, именно это стало одним из ключевых факторов сопротивления.

"В Зеленском мы увидели другого лидера – человека, который оказался невероятно храбрым, остался и повел свой народ в сопротивлении российским захватчикам", – сказал Мур.

Как сообщал OBOZ.UA, после первого дня переговоров министр иностранных дел России Сергей Лавров сделал очередное циничное заявление о президенте Украины Владимире Зеленском. По его словам, Зеленскому "не нужен мир", ведь он якобы означал бы конец его карьеры.

