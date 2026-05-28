"Мы не слушали достаточно внимательно": экс-директор ЦРУ назвал цели Путина в войне. Видео

Российский диктатор Владимир Путин давно публично озвучивал свои намерения в отношении Украины и бывшего Советского Союза. Несмотря на это, Запад недостаточно внимательно отнесся к этим заявлениям.

Об этом заявил Дэвид Петреус, бывший глава ЦРУ. Он назвал кремлевского главаря реваншистом, который стремится восстановить как можно большую часть бывшего Советского Союза или Российской империи. Он отметил, что Путин глубоко убежден в этих идеях и не признает право Украины быть самостоятельной и независимой страной.

По словам бывшего чиновника, подобные намерения Кремль много лет озвучивал открыто. Он подчеркнул, что мир не обращал достаточного внимания на эти сигналы.

"Мы не слушали достаточно внимательно, он говорил все это вслух", – заявил Петреус.

В качестве примера экс-директор ЦРУ привел ответ Путина на вопрос о крупнейшей геополитической катастрофе ХХ века. Несмотря на мировые войны и другие глобальные потрясения, диктатор назвал таким событием именно распад Советского Союза.

"Однажды газа его спросили: "Какая была самая большая геополитическая катастрофа 20-го века?" И знаете, есть из чего выбрать: была Первая мировая война, Вторая мировая война, Великая депрессия, несколько других катастрофических войн. Его ответом был распад Советского Союза, это очень показательно", – напомнил он.

