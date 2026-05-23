"Время не в пользу России": европейская разведка фиксирует усиление давления на Путина из-за потерь на поле боя и экономических трудностей

Европейская разведка фиксирует рост давления на президента России Владимира Путина на фоне потерь на фронте и ухудшения экономической ситуации в стране. По оценкам аналитиков, Кремль все больше сталкивается с ограничениями как на поле боя, так и внутри государства.

Видео дня

В ближайшие месяцы это может существенно повлиять на способность Москвы вести переговоры с позиции силы. Об этом пишет CNN.

Глава эстонской разведки Каупо Розин заявил, что у Путина остается мало времени, чтобы достичь победы в войне против Украины. По его словам, уже в течение ближайших четырех–пяти месяцев российский лидер "может оказаться не в состоянии вести переговоры с позиции силы".

Розин отметил, что совокупность военных, экономических и социальных факторов все больше усложняет положение Кремля.

"Время не на стороне России", – подчеркнул он.

По оценкам разведки, ситуация на фронте для российской армии остается сложной.

"Я больше не слышу разговоров о полной победе. Люди в Кремле понимают, что ситуация на украинском поле боя складывается не слишком хорошо", – отметил Розин.

Он добавил, что потери России превышают возможности их пополнения.

Аналитики также обращают внимание на темпы продвижения российских войск, которые остаются минимальными. За предыдущие два года они составляли в среднем около 70 метров в день, при этом ежедневные потери достигали примерно тысячи убитыми и ранеными. В последнее время даже такие ограниченные успехи практически сошли на нет.

По словам госсекретаря США Марко Рубио, российская армия ежемесячно теряет от 15 до 20 тысяч военных убитыми. В то же время украинская сторона сообщает, что только за один месяц потери России могут достигать десятков тысяч убитых и тяжело раненых. Проверить эти данные независимо пока невозможно, поскольку обе стороны не раскрывают официальную статистику.

Значительную роль в войне играют беспилотники, которые стали основной причиной потерь. По оценке Розина, именно развитие дроновых технологий ограничивает возможность масштабных прорывов на фронте.

"Обе стороны не в состоянии осуществить массированный механизированный прорыв в глубокий тыл противника", – пояснил он.

В то же время Украина заявляет об успехах в противодействии российским атакам беспилотниками. По словам министра цифровой трансформации Михаила Федорова, "доля сбитых беспилотников "Шахед" перехватчиками за последние четыре месяца удвоилась".

Отдельное внимание разведка уделяет возможности новой мобилизации в России. Розин считает, что для активизации наступления Кремлю придется прибегнуть к принудительному привлечению дополнительных сотен тысяч людей. В то же время такой шаг несет серьезные риски для внутренней стабильности.

"Они очень обеспокоены внутренней стабильностью и внимательно следят за ней... Это решение они примут нелегко", – отметил он.

Предыдущая волна мобилизации в 2022 году вызвала протесты и массовый выезд мужчин за границу.

Экономическая ситуация также ухудшается. Россия снизила прогноз экономического роста с 1,3% до 0,4%. Среди причин – дефицит рабочей силы, высокие государственные расходы и влияние санкций. Кроме того, Украина наносит удары по нефтяной инфраструктуре России, что приводит к миллиардным убыткам.

Розин подчеркнул, что война все больше ощущается и внутри России, комментируя атаки беспилотников вглубь территории страны.

Несмотря на это, остается непонятным, влияют ли эти факторы непосредственно на решение Путина.

"Украинский вопрос для него настолько идеологически окрашен, что изменить его мнение будет непросто", – отметил глава разведки.

Он также предположил, что даже без значительных военных успехов Россия продолжит давление на Украину, в частности через удары по инфраструктуре.

"Они постараются сделать следующую зиму для украинцев по меньшей мере такой же суровой", – заявил Розин.

В то же время внутри России растет напряжение. Усиливаются меры безопасности вокруг руководства страны, а возвращение военных с фронта вызывает социальные проблемы – рост преступности, насилия и психологической нестабильности.

Несмотря на это, разведка не видит предпосылок для массовых протестов в ближайшее время.

"Я действительно не вижу уличной революции на данном этапе, но иногда такие системы очень хрупкие, и если что-то произойдет — это будет внезапно", – подытожил Розин.

Как сообщал OBOZ.UA, удары украинской стороны по энергетической инфраструктуре РФ впервые с начала полномасштабной войны начали волновать россиян больше, чем ситуация непосредственно на фронте. Почти 20% опрошенных в начале мая назвали атаки по российским энергообъектам главной темой.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!