'Царит глубокое разочарование': медиа выяснили, как изменилось отношение элиты к Путину

Российский диктатор Владимир Путин становится все более изолированным, и несмотря на экономические проблемы он решительно настроен продолжать агрессию. Между тем элиты, которые его окружают, быстро разочаровываются как из-за неудачной войны против Украины, так и из-за экономического спада внутри РФ.

Видео дня

Об этом пишет The Guardian. Издание пообщалось с несколькими людьми из окружения диктатора, а также с источниками в российском бизнес-мире и представителями западных разведок

"В этом году среди элит определенно произошло изменение настроений... есть глубокое разочарование в Путине", – сказал бизнес-лидер со связями, добавив, что "растет ощущение, что надвигается какая-то катастрофа".

По словам одного из источников, никто в России не верит, что завтра "все внезапно разрушится".

"Но растет осознание того, что продолжают приниматься абсолютно бессмысленные, саморазрушительные решения. Люди, которые когда-то защищали Путина, больше этого не делают. Любое ощущение будущего исчезло", – отметил собеседник медиа.

Рейтинги одобрения Путина падают, экономика РФ находится под растущим давлением, и даже прокремлевские блогеры, которые редко критиковали главу Кремля, начинают высказываться по этому поводу.

Путин до сих пор хочет Донбасс

Несмотря на внутренние разногласия, возникающие в России, подход Путина к войне в Украине не изменился. Он по-прежнему решительно настроен продолжать ее. Диктатор дал понять своему ближайшему окружению, что, по его мнению, Москва сможет захватить весь Донбасс до конца года.

"Путин зациклен на Донбассе и не остановится, пока не достигнет своей цели", – сказал один из источников.

Представитель украинской разведки заявил, что это российские генералы убедили российского лидера, что Донбасс будет захвачен до конца года. "По цепочке командования распространяются сфабрикованные отчеты, в которых утверждается, что победа не за горами", – сказал чиновник.

До сих пор остается непонятным, в какой степени российские военные и спецслужбы подают Путину слишком оптимистичную картину событий.

"Даже если многие из его окружения осознают реальность ситуации, мы все равно не знаем, что именно понимает сам Путин. В этом и заключается самая большая сложность", – отметил один из высокопоставленных представителей европейских спецслужб.

Человек, знакомый с дискуссиями в Кремле, сказал, что чиновники и военные рисуют для Путина радужную картину. "Они ему врут. Так работает система, которую построил Путин", – говорит источник.

Еще одним фактором, повлиявшим на решение Путина продолжать войну, является то, что он потерял веру в способность президента США Дональда Трампа заставить Киев уступить территории в рамках соглашения.

"В Москве царил общий оптимизм относительно того, что Трамп сможет решить вопрос Донбасса после своего переизбрания. Сейчас этот оптимизм в основном исчез", – отметил один из источников, поддерживающий контакты с Путиным.

Недовольство среди россиян

Волны недовольства в российском обществе начали появляться еще в начале 2026 года, когда Кремль запретил или ограничил работу большинства мессенджеров, оставив доступ только к поддерживаемой государством альтернативе. Мобильный интернет в центральной части Москвы и других регионах периодически прерывался или полностью отключался, из-за чего российские предприятия жаловались на убытки в размере миллиардов рублей.

Власти же обосновали эти беспрецедентные ограничения как меры безопасности против атак украинских дронов и диверсионных операций.

Эти блокировки стали поводом для черного юмора среди московской элиты. "За обеденным столом все говорят об интернете. Сейчас мы несколько приблизились к Северной Корее", — отметил один из кремлевских инсайдеров. Китайские меры контроля над интернетом, которые ранее в России регулярно высмеивали как символ цензуры, теперь обсуждают с определенной завистью.

В то же время, по словам двух источников, представители российской политической элиты, в частности спикер Кремля Дмитрий Песков и первый заместитель руководителя администрации Сергей Кириенко, тайно пытались отговорить Путина от некоторых более строгих ограничений, но безуспешно.

"Пока идет война, Путин будет отдавать предпочтение службам безопасности", – сказал другой близкий к Кремлю источник.

Для многих россиян этот год также принес более высокие налоги и рост инфляции, а экономические проблемы заставили предприятия закрываться, что привело к резкому росту стоимости продуктов питания и коммунальных услуг.

Если рассматривать все это в совокупности, то, похоже, Путин нарушил один из неписаных общественных договоров, на которых основывалось его правление с начала вторжения: согласно ему, рядовые россияне могли в целом игнорировать войну, пока повседневная жизнь оставалась стабильной.

Как сообщал OBOZ.UA, европейская разведка фиксирует рост давления на диктатора РФ Владимира Путина на фоне потерь на фронте и ухудшения экономической ситуации в стране. По оценкам аналитиков, Кремль все больше сталкивается с ограничениями как на поле боя, так и внутри государства.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!