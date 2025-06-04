'Мы не шутим с нашими погибшими': Зеленский намекнул, что Россия пыталась передать Украине тела россиян, от которых хотела избавиться

Россия на переговорах в Стамбуле пообещала передать Киеву 6000 тел погибших украинских защитников. При этом российская сторона идентифицировала всего 15-20% тех тел погибших на фронте, которые у них есть, и очевидно пыталась передать Украине тела россиян под видом погибших военных ВСУ.

Видео дня

Об этом заявил президент Владимир Зеленский на брифинге 4 мая. Он отметил, что Украина обладает соответствующими документами, которые доказывают, что далеко не все тела идентифицированы.

Глава государства подчеркнул, что Украина серьезно относится к этому чувствительному вопросу и проводит подобные обмены не для пиара.

"Что касается обмена телами. Хотел бы сказать, что у нас есть соответствующие документы, которые четко говорят о том, что Россия идентифицировала 15%, максимум 20% всех тел, которые у них есть. Это согласно документам, которые у них есть. Не будем говорить, откуда у нас эти документы, и наш анализ говорит о том же, поэтому там так и договорились, что давайте все подготовимся правильно, чтобы была четкая идентификация, потому что мы не шутим с нашими военными и с нашими павшими", – подчеркнул Зеленский.

Президент подчеркнул, что для Украины очень важно получить тела павших украинских защитников, "а не россиян, от которых они хотят избавиться".

"После обмена начнется работа над подготовкой обмена телами, опять же из-за технических важных вещей, и мы считаем, в таком порядке это должно быть, потому что не для пиара, а это для важных вещей – возвращать назад своих", – сказал Зеленский.

Напомним, что 2 июня в Стамбуле прошел второй раунд переговоров между РФ и Украиной о прекращении огня. Единственное, о чем удалось договориться, – обмен пленными, также РФ заявила, что в одностороннем порядке передаст Украине 6000 замороженных тел погибших военнослужащих ВСУ.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Владимир Зеленский во время брифинга 4 июня также заявил, что российская сторона готова обменять военнопленных в формате 500 на 500 в ближайшие выходные, 7-8 июня. Группы уже провели соответствующие консультации по обмену.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!