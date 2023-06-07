"Мы не получили ответа": Зеленский заявил, что шокирован реакцией ООН и Красного Креста на подрыв Каховской ГЭС

Президент Украины Владимир Зеленский крайне недоволен реакцией Организации Объединенных Наций и Международного комитета Красного Креста на подрыв российскими войсками Каховской ГЭС. Он признался, что шокирован бездействием и слишком "дипломатичными" комментариями.

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Об этом украинский лидер сказал в интервью немецкому изданию BILD в среду, 7 июня, спустя сутки после теракта РФ на гидроэлектростанции в Новой Каховке на Херсонщине. Журналисты написали, что президент высказал в адрес ООН и МККК "серьезные обвинения".

"Их здесь нет!" – возмутился Зеленский, имея ввиду то, что представители организаций не поспешили на помощь украинцам на пострадавших от потопа территориях. Хотя, как отметил гарант, ООН и Красный Крест должны "быть первыми, чтобы спасать жизни", потому что именно для этого были созданы эти структуры.

"Мы не получили ответа. Я в шоке", – сказал он, добавив, что если реакция и была, то она была "очень дипломатичной".

Глава Украины уверен в том, что за разрушением ГЭС стоит Россия. "Они боятся, что мы начнем контрнаступление на этом направлении, и хотят затруднить освобождение наших территорий. Они прекрасно понимают, что проиграют эту битву. Они затягивают освобождение наших территорий", – сказал президент.

Он назвал то, что сейчас происходит на юге страны, трагедией. "Экологическая катастрофа и человеческая катастрофа. Это не помогает нам в контрнаступлении, это не облегчает контрнаступление", – заявил Зеленский.

На вопрос о том, какое именно влияние это окажет на планы украинских военных, президент не стал отвечать детально. Он отметил, что "не может вдаваться в подробности нашего контрнаступления".

Как писал OBOZREVATEL:

– Оккупанты взорвали Каховскую ГЭС в ночь на 6 июня, в 2:50. Президент Украины после этого созвал срочное заседание СНБО. Зеленский назвал устроенный Россией теракт крупнейшей рукотворной экокатастрофой в Европе за десятки лет.

– В населенных пунктах Херсонской области, которые попадают в зону подтопления, объявили эвакуацию. Однако вывезти людей из зоны бедствия на левом, временно оккупированном берегу, почти невозможно. Российских захватчиков эвакуация гражданского населения не беспокоит. Более того, в разгар эвакуации из микрорайона Корабел ВС РФ обстреляли Херсон, ранив украинских правоохранителей.

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