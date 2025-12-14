'Мы не можем позволить себе думать об этом': Зеленский сказал, что будет в случае провала мирных переговоров

Украина не может позволить себе останавливаться в случае провала нынешних мирных переговоров. В таком случае государство будет вынуждено продолжать усилия для завершения войны другим путем.

Об этом по дороге в Берлин рассказал журналистам президент Украины Владимир Зеленский. Он отметил, что завершение давления на Россию в таком случае напоминает марафон, где необходимо собраться, найти другой путь и снова делать все возможное для завершения войны.

"Мы не можем себе позволить думать об этом. Я понимаю, что мы должны ко всему относиться реалистично, но смотрите, если не получается тот или иной процесс по мирному урегулированию этой войны, окончание давления на Россию, это как бег на большую дистанцию, как такой марафон. Надо брать себя в руки, находить другой путь и снова делать все, чтобы эта война закончилась", – объяснил глава государства.

Отдельно Зеленский рассказал о финансовой поддержке, которая остается критически важной. По его словам, есть конкретные суммы помощи от европейских партнеров в рамках около 30 двусторонних договоров.

"Есть суммы действительно, которые нам дают наши европейские партнеры на основе 30 двусторонних договоров. Для нас очень важно, чтобы эти суммы не уменьшались. Я лично над этим работаю", – сказал Зеленский.

Продолжается работа с европейскими партнерами по замороженным активам или альтернативным финансовым механизмам. Целью является получение 40-45 миллиардов евро в год, а также достижение общего объема около 90 миллиардов на 2026-2027 годы.

