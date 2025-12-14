"Не Будапештский меморандум": Зеленский сказал, каких гарантий безопасности ожидает от партнеров

Киев ожидает от партнеров юридически обязывающих гарантий безопасности, а не повторения формата Будапештского меморандума. Такие гарантии должны предотвратить повторение российской агрессии.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, предыдущие документы, такие как Будапештский меморандум, не обеспечили защиту от нарушений суверенитета и территориальной целостности Украины.

"На сегодня мы хотим не повторения войны после прекращения огня. И поэтому юридически обязывающие гарантии обязательны. Не Будапештский меморандум, а юридически обязывающие гарантии. В случае с Соединенными Штатами Америки мы такие консультации и проводим", – отметил глава государства.

Украинская сторона рассматривает 20-пунктный план. В нем говорится о прекращении огня и комплекс мер по укреплению безопасности нашего государства.

Президент отметил, что переговоры с США и европейскими союзниками должны гарантировать поддержку на уровне Конгресса и правительств.

Президент уточнил, что юридически обязывающие гарантии должны предусматривать четкие механизмы реагирования на агрессию, аналогичные принципам статьи 5 НАТО, и стать основой стабильности после прекращения боевых действий.

