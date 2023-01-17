"Мы не должны перегнуть палку": глава МИД Австрии призвал к "чувству меры" по отношению к России

Странам Запада нужно "сохранять чувство меры по отношению к Москве", считает министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг. Он объяснил свою позицию тем, что европейская архитектура безопасности так или иначе должна будет в будущем включать Россию как ядерную державу и постоянного члена Совбеза ООН.

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В то же время Шалленберг осуждает войну РФ против Украины, называет ее "безумием" и поддерживает право украинцев на самооборону. Соответствующие заявления от него прозвучали 16 января на конференции элитного французского Института политических исследований (Sciences Po) в Париже, передает Kronen Zeitung.

"Мы не должны перегнуть палку, например, введя запрет на выдачу виз для 144 миллионов россиян", – сказал австрийский политик.

Глава МИД подчеркнул: нет никаких сомнений в полной поддержке Украины в ее борьбе за суверенитет и территориальную целостность. "Жестокая агрессивная война, спровоцированная Россией, – это безумие. В то же время мы также должны думать о том, что будет завтра, через неделю и через месяцы", – считает он.

Шалленберг также выступает за то, чтобы Россию пригласили на встречу Организации по безопасности и сотрудничеству (ОБСЕ) – чтобы министр иностранных дел РФ Сергей Лавров выслушал критику действий Кремля.

"ОБСЕ – одна из немногих оставшихся площадок, на которых сидят российские дипломаты и должны выслушивать наши аргументы и нашу резкую критику агрессивной войны России", – сказал Шалленберг.

Он назвал двумя самыми большими задачами текущего года сохранение чувства меры и в то же время единства.

"То, что мы делаем сегодня, определит статус свободного мира в ближайшие годы", – уверен политик.

Как писал OBOZREVATEL:

– Ранее Шалленберг подчеркивал: никаких разговоров с Москвой об Украине нельзя вести без представителей Киева. "Нужно, чтобы обе стороны согласились на переговоры. И здесь четким является одно правило: никаких переговоров об Украине без Украины", – заявлял он.

– В конце 2022 года канцлер Австрии Карл Нехаммер выступал за продолжение контакта с президентом РФ Владимиром Путиным, если это поможет остановить войну, развязанную им в Украине.

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