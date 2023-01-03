Никаких переговоров об Украине без Украины быть не может, – глава МИД Австрии

В Министерстве иностранных дел Австрии считают, что война, которую страна-террорист Россия начала против Украины, должна закончится за столом переговоров. Однако никаких разговоров с Москвой об Украине нельзя вести без представителей нашего государства.

Видео дня

Такое мнение высказал глава ведомства Александер Шалленберг на пресс-конференции в Вене в понедельник, 2 января, передает Укринформ. Политик сказал, что согласие на переговоры должны дать обе стороны.

По его мнению, мир никогда не достигается на поле боя, а только за столом переговоров. И эта война, как сказал Шалленберг, не станет исключением.

"Нужно, чтобы обе стороны согласились на переговоры. И здесь четким является одно правило: никаких переговоров об Украине без Украины", – отметил он.

Министр иностранных дел Австрии назвал "интересной" предложенную правительством Украины формулу мира, которая состоит из 10 пунктов. Политик добавил, что нужно "восстановить ситуацию, когда мир и дипломатия могут найти свое место".

"Но пока я этого не вижу, ведь обе стороны пытаются завоевать решающие очки на поле боя", – заявил Шалленберг.

Отметим, что 26 декабря глава Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба анонсировал инициативу проведения Украиной саммита Организации Объединенных Наций. Власти нашего государства запланировали заседание на февраль 2023 году. Цель – представить свой мирный план для окончания российской войны.

Также в США допускали три сценария завершения войны в Украине путем переговоров. Два президент Украины Владимир Зеленский категорически отверг. В то же время в НАТО считают, что именно военная поддержка Киева – самый быстрый путь к миру в войне с российским агрессором. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал Германию и других союзников поставлять больше оружия Украине.

Как сообщал OBOZREVATEL, в России в очередной раз заявили, что ставят свои приоритеты выше всех остальных в мире. В Кремле выдали, что всегда ориентировались на здравый смысл и собственные цели.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!