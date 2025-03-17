'Мы не будем ждать реакции Кремля': Лемми рассказал о дальнейших шагах G7 для принуждения России к прекращению огня

Страны "Большой семерки" договорились о дальнейшем давлении на государство-агрессор Россию, чтобы принудить его к завершению войны в Украине. Российского диктатора Владимира Путина снова призвали согласиться на 30-дневное прекращение огня и начать серьезные переговоры для того, чтобы положить конец войне.

Видео дня

Об этом сказал министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лемми после встречи глав МИД стран G7 в Канаде 17 марта, сообщает The Guardian. Он подчеркнул, что Украина серьезно настроена на мир и предложение о временном перемирии сейчас на столе.

Поэтому Путин должен отреагировать на это предложение.

"Мое предупреждение Путину: если вы настроены серьезно, докажите это полным и безусловным прекращением огня сейчас", – сказал Лемми.

В то же время британский министр не исключил, что Россия может не принять предложение, поэтому страны G7 рассматривают дальнейшие шаги для давления на Кремль. Встреча глав МИД в Канаде помогла выработать инструменты для того, чтобы вынудить Москву вести "серьезные переговоры".

"Мы не будем ждать реакции Кремля. Если они откажутся от прекращения огня, у нас будет больше козырей, которые мы сможем разыграть", – сказал глава МИД Британии.

Министр также обратил внимание на влияние беспрецедентных санкций G7 на "шаткую экономику" России и призвал союзников не ослаблять усилия.

Ранее президент США Дональд Трамп подтвердил, что будет разговаривать с российским диктатором Владимиром Путиным уже во вторник, 18 марта. Он отметил, что за последнюю неделю было проделано много работы и есть шанс достичь прогресса в вопросе прекращения войны в Украине, хотя конечный результат пока не известен.

Накануне спикер главы Кремля Дмитрий Песков заявил, что действительно готовится разговор между Трампом и Путиным. Подробности предстоящих переговоров пресс-секретарь российского диктатора не разглашал.

Сам Трамп рассчитывает, что сможет заключить соглашение с Путиным. Также глава Белого дома подчеркнул, что американская и российская команды плодотворно поработали в последнее время.

Как сообщал OBOZ.UA, в Белом доме заявили, что Трамп готов привлечь рычаги давления на Москву, если предстоящий разговор не оправдает ожиданий. Потому что достижение мира в Украине никогда не было так близко.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!