Президент США Дональд Трамп раскрыл детали своего телефонного разговора с российским диктатором Владимиром Путиным. В основном он касался войны в Украине, а также ситуации в Иране, войну против которого ведут Штаты.

Об этом Трамп сказал, общаясь с медиа в Белом доме. В то же время космическую отрасль с Путиным он не обсуждал.

"В основном об Украине. У нас был очень хороший разговор. Я думаю, что мы найдем решение относительно быстро, надеюсь. Я думаю, он (Путин – Ред.) хотел бы увидеть решение, могу вам сказать, и это хорошо", – заявил президент.

Он также сообщил, что предложил "небольшое прекращение огня" в Украине. По мнению американского президента, Путин "может это сделать" и объявить "что-то, связанное с этим".

Трамп также заявил, что российский диктатор был готов заключить соглашение некоторое время назад, но "некоторые люди усложнили это для него".

Как сообщал OBOZ.UA, 29 апреля российский диктатор Владимир Путин и президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп провели телефонные переговоры. Разговор длился полтора часа.

После него Трамп заявил, что Украина якобы потерпела поражение в военном плане. Однако на самом деле он имел в виду Иран.

