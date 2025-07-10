'Мы ищем креативные пути': Рубио заверил, что США работают со странами НАТО по передаче Украине батарей Patriot

Соединенные Штаты ищут креативные пути поставок батарей Patriot Украине. В частности, США работают с союзниками по НАТО по передаче Украине этого вооружения.

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Об этом заявил государственный секретарь США Марко Рубио во время пресс-конференции в Малайзии в четверг, 10 июля. Он отметил, что надеется на то, что Вашингтон сможет убедить некоторых партнеров по НАТО передать Украине батареи Patriot.

"Украинцы нуждаются в большем количестве батарей Patriot. Во многих странах Европы они есть, однако никто не хочет с ними расставаться. Я надеюсь, это изменится. Украина является тем приоритетом, о котором говорят многие страны Европы. Они должны быть готовы поделиться батареями, которые сейчас им не нужны. Надеюсь, что нам удастся убедить некоторых наших партнеров по НАТО передать эти батареи Украине", – заявил госсекретарь США.

По его словам, некоторые страны уже заказали у США батареи Patriot и должны вскоре их получить.

"Было бы замечательно, если бы кто-то из них согласился отложить получение и взамен отправить их в Украину. Мы ищем креативные пути предоставить украинцам оборонительное оружие, в котором они нуждаются", – добавил Рубио.

Система ПВО Patriot

Батарея – это минимальное по составу тактико-огневое подразделение, которое может выполнять боевую задачу самостоятельно. В зенитную батарею входят от четырех до восьми пусковых установок, каждая из которых имеет четыре ракеты.

Батарея Patriot состоит из радаров и станции управления для обнаружения, отслеживания и наведения на вражеское оружие, пусковой установки ракет и транспортных средств поддержки. Ракеты системы производятся компанией Lockheed Martin Corp., а радиолокационные и наземные элементы управления – компанией Raytheon Technologies Corp.

Напомним, что президент США Дональд Трамп подтвердил, что Вашингтон будет и в дальнейшем предоставлять Украине военную помощь. Преимущественно речь идет о вооружении, необходимое для обороны.

9 июля The Wall Street Journal со ссылкой на двух американских чиновников написал, что президент США Дональд Трамп рассматривает возможность отправки в Украину еще одной системы противовоздушной обороны Patriot. В случае положительного решения это будет первым эпизодом, когда Трамп одобрит поставки Киеву военной техники сверх того количества, которое было утверждено его предшественником Джо Байденом.

Впоследствии Трамп подтвердил, что Украина просила еще одну американскую систему противовоздушной обороны Patriot. По его словам, Белый дом рассматривает этот вопрос.

По данным издания Axios, глава Белого дома пообещал президенту Украины Владимиру Зеленскому немедленно отправить 10 ракет-перехватчиков для систем противовоздушной обороны Patriot. Но Трамп не хочет возлагать на себя бремя по обеспечению Украины ракетами-перехватчиками для зенитных ракетных систем. Президент США и его команда хочет, чтобы европейцы отправили больше собственного оружия в поддержку Украины.

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