'Мы хотим иметь конкретную дату': Зеленский настаивает, чтобы членство Украины в ЕС было в мирном соглашении

Вступление и членство Украины в Европейском Союзе является одной из действенных гарантий безопасности для нашей страны. Соответственно, это должно быть отражено в так называемом "мирном соглашении", причем нужна конкретная дата вступления нашего государства в европейский блок.

Об этом сообщил украинский президент Владимир Зеленский во время общения с массмедиа. Он уточнил, что в последнем проекте "мирного соглашения" такой пункт есть и США, как инициатор договора, с этим соглашаются, нужно также согласие самого ЕС.

Седьмой пункт мирного плана

"Это седьмой пункт документа, он говорит о том, что Украина станет членом Европейского Союза в определенное, конкретно определенное время, а также, что Украина получит краткосрочный привилегированный доступ к рынку Европы. Пока это все оценивается, это все в разговоре. Даты вступления для Украины на сегодня – это двусторонний разговор Америки и Украины без (пока что) европейского подтверждения... В целом мы чувствуем, что Америка это поддерживает", – отметил украинский лидер.

Владимир Зеленский пояснил: Украина "хочет иметь конкретную дату вступления в ЕС" потому, что "это правильная гарантия безопасности".

Гарантия безопасности

Понятно, что даже "краткосрочное и привилегированное" вступление Украины в ЕС требует определенного времени, причем довольно длительного, а гарантии безопасности нужны уже сейчас. Но дело в том, что соответственно задекларированное намерение само по себе является действенной гарантией, пояснил президент.

"Украинская логика в том, что гарантии безопасности – а членство в Евросоюзе мы считаем именно гарантией безопасности – даже если вступают в силу с годом, двумя, тремя – это все равно обязательные гарантии безопасности. Если гарантии безопасности со стороны США, то они голосуются в Конгрессе и тогда вступают в силу. Если гарантии безопасности со стороны "коалиции желающих", то это момент подписания, а затем, наверное, ратификация парламентами тех стран, которым это нужно согласно их законодательству", – сказал Владимир Зеленский.

Дата вступления в ЕС

Именно поэтому Украине нужна соответствующая европейская декларация с обозначенными сроками расширения блока за счет вступления Украины.

"Членство в Евросоюзе – это тоже приобретение части наших гарантий безопасности, и поэтому мы хотим закрепить дату – когда это произойдет. Например, это 2027 год или 2028 год – должна быть какая-то конкретика, потому что без конкретики гарантия безопасности не выглядит как действительно гарантия безопасности", – объяснил глава украинского государства.

Все ли будут довольны

"Факт, что мы хотим иметь конкретную дату вступления в ЕС, положительно воспринимается Америкой. И для нас очень важно, чтобы это воспринимала Европа. Членство в Евросоюзе для Украины – это реальная гарантия безопасности", – отметил президент Украины.

Интересно: Владимир Зеленский уверен, что "кто-то будет счастлив, а кто-то точно не будет счастлив" от вступления Украины в ЕС. Он не назвал прямо эту "несчастливую" страну, но, очевидно, имеется в виду Венгрия.

Как сообщал OBOZ.UA, именно Венгрия заблокировала ежегодное заявление Европейского Союза о процессе его расширения. Причем в проекте этого заявления содержалась положительная оценка прогресса Украины на пути к евроинтеграции.

