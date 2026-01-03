'Мы готовы': Зеленский высказался о возможности проведения выборов во время войны

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готова к выборам. Однако провести их во время войны очень сложно, в частности из-за вопросов безопасности.

Для того, чтобы выборы стали возможными, необходимо добиться прекращения огня. Об этом Зеленский сказал в комментарии СМИ в субботу, 3 января.

"Не может быть никаких причин, которые останавливают нас в дипломатическом треке. И я не хочу, чтобы мы были обвинены американской стороной, что Россия идет на какие-то компромиссы, а Украина не идет. Поэтому я сказал: "Мы готовы к выборам, но если во время войны, помогайте нам с ceasefire", – заявил он.

Необходима также помощь по поддержке инфраструктуры для проведения выборов.

"А как будут люди голосовать? Вопросов больше, чем ответов. И поэтому я сказал нашим парламентариям – вы должны готовить этот трек, это не значит, что они будут", – сказал Зеленский.

