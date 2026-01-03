'Есть драфт': в Раде рассказали, когда могут представить законопроект о выборах и референдуме

Законопроект о проведении президентских и парламентских выборов и референдума готовятся представить до конца февраля. Однако объединенные как выборы, так и референдум планируют провести не позднее, чем через 90 дней после прекращения огня.

Об этом заявил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия во время брифинга в субботу, 3 января. Его слова подтвердил спикер ВРУ Руслан Стефанчук.

Что известно

По словам Арахамии, законопроект презентуют уже до конца февраля. Учитывая темпы обсуждения и разработки, если ничего не ускорять, понадобится определенное время.

"До конца февраля должны закончить. То есть мы имеем драфт, который мы можем регистрировать и голосовать", – пояснил он.

Руслан Стефанчук добавил, что выборы президента и проведение референдума должны включать гарантии безопасности. Минимум для подготовки таких мероприятий составляет 60 дней, к тому же есть многочисленные проблемы.

"Минимум для подготовки выборов надо 60 дней. Почему не создать онлайн инструмент для проведения выборов? Например, 6,5 млн ВПЛ есть, а в реестре только миллион – где остальные? На каком участке они будут голосовать?", – отметил спикер.

Давид Арахамия также рассказал, что есть идея совместить президентские выборы и общенациональный референдум по "мирному плану". Проблема в том, что Украина не имеет современного опыта организации проведения референдумов такого типа.

"Современного опыта у нас нет ни организационно, ни политически, ни экономически. Честно говоря, мы сейчас к этому не очень готовы", – резюмировал он.

Как сообщал OBOZ.UA, премьер-министр Украины Юлия Свириденко не давала распоряжений о подготовке к выборам или референдуму, а способствовать всем ведомствам работе над будущими изменениями в избирательное законодательство. Алексей Кулеба заявлял, что Мининфраструктуры не получало ее приказов о подготовке избирательных участков.

