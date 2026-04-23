'Мы готовы обеспечить результат': Зеленский рассказал, какие соглашения Украина подписала со странами Ближнего Востока

Украина подписала ряд соглашений по безопасности со странами Ближнего Востока, направленных на развитие оборонных технологий и совместное производство дронов. Речь идет о масштабных договоренностях с несколькими государствами региона.

Украинская сторона отмечает готовность обеспечить практический результат этого сотрудничества. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в интервью CNN.

По словам главы государства, Украина заключила три большие документы по безопасности в формате Drone Deal с Саудовской Аравией, Катаром и Объединенными Арабскими Эмиратами. Реализация этих договоренностей предусматривает подписание ряда контрактов как с государственными структурами, так и с частным сектором.

"Мы готовы обеспечить результат. Первое – это наш опыт. Второе – учебные миссии и программное обеспечение для интеграции различного военного оборудования в единую систему. И недорогие дроны и линии совместного производства для их изготовления", – сказал Зеленский.

Отдельно Зеленский обратил внимание на экономическую эффективность использования дронов. По его словам, стоимость ударных беспилотников типа "Shahed" может составлять от 80 до 130 тысяч долларов, тогда как для их уничтожения не целесообразно использовать дорогие ракеты. Зато более эффективным является применение более дешевых перехватчиков, стоимость которых может составлять около 10 тысяч долларов.

"Мы хотим помочь им защищаться. И мы продолжим строить такие партнерские отношения с другими странами", – добавил он.

В то же время он отметил, что наработанным опытом целесообразно поделиться и с Соединенными Штатами, выразив благодарность за оказанную поддержку.

"Я считаю, что всем этим также надо поделиться с США. Буду гордиться, если нам это удастся, потому что мы очень благодарны США за поддержку", – резюмировал президент.

Напомним, украинские военные присоединятся к встрече в Лондоне, во время которой Великобритания и Франция будут обсуждать совместную миссию по разблокированию Ормузского пролива и очистке его акватории от мин после завершения военного конфликта. На указанной встрече Украина поделится с западными партнерами своим опытом - и это станет первым шагом в таком сотрудничестве.

Как сообщал OBOZ.UA, Украина уже заявила о готовности предоставить свои корабли и другие ресурсы для обеспечения безопасности судоходства. Таким образом, украинские минные тральщики могут присоединиться к указанной международной миссии по разминированию Ормузского пролива после завершения боевых действий на Ближнем Востоке.

